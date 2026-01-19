۴۲۳ نفر داوطلب انتخابات شوراهای شهر در رشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۴۲۳ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشتنام نویسی کردند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ثبت‌نامی‌ها ۲۷۳ نفر در رشت، ۲۴ نفر در کوچصفهان، ۱۷ نفر در لشت نشا، ۲۵ نفر در لولمان، ۳۰ نفر در سنگر، ۲۶ نفر در پیربازار و ۲۰ نفر در خشکبیجار ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد افراد نام نویسی شده ۱۲۱ نفر شغل آزاد و ۹۸ نفر کارمند هستند و از سوی دیگر از این تعداد ۵۹ نفر نیز بازنشسته هستند.

میرغضنفری به مدارک تحصیلی این افراد اشاره کرد و افزود: تعداد ۱۲ نفر دارای مدرک دکترا، تعداد ۷۴ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۱۳۷ نفر دارای مدرک کارشناسی و ۹ نفر مدرک حوزوی دارند.

وی ادامه داد: تعداد ۶۵ نفر معادل(۱۵ درصد) از داوطلبین دارای سابقه ایثارگری می باشند و تعداد ۳۵۸ نفر معادل (۸۵ درصد) هم فاقد سابقه ایثارگری می باشند.

میرغضنفری گفت: ۱۴۴ نفر معادل ۳۴ درصد دارای سابقه داوطلبی هستند و تعداد ۲۷۹ نفر معادل ۶۶ درصد فاقد سابقه داوطلبی می باشند.

وی ادامه داد: ۳۶ نفر معادل ۹ درصد از داوطلبین ثبت نام شده عضو شورای ششم هستند و تعداد ۳۸۷ نفر معادل ۹۱ هم در شورای ششم عضویت ندارند

گفتنی است: شهر رشت دارای ۱۱ کرسی در انتخابات شورای شهر و ۶ شهر دیگر شهرستان هر کدام داری پنج کرسی انتخابی در انتخابات شورای شهر هستند.