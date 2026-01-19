به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین، در نشست خبری ظهر دوشنبه با اصحاب رسانه، پس از قدردانی از زحمات قشر فهیم مطبوعات، محورهای اصلی گزارش‌دهی خود را تشریح کرد.

مبین در تبیین حوادث اخیر، نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار را به عنوان عامل اولیه اعتراضات کسبه معرفی کرد و اعتراض اولیه بازاریان را «به حق» دانست.

وی با تأکید بر رصد تحولات، عنوان کرد: با ورود «عوامل خارجی»، اعتراضات از مسیر اولیه خود خارج شد و به سمت شعارهای ساختارشکنانه، اخلال در نظم عمومی، ایجاد راهبندان، و در نهایت تبدیل شدن به اغتشاشاتی با تخریب اموال عمومی سوق یافت.

فرماندار خاطرنشان کرد: در ادامه این روند، «گروه‌های تروریستی مسلح» وارد عمل شده و منجر به شهادت نیروهای حافظ نظم و شهروندان بی‌گناه گردید.

وی حضور گسترده مردم کرمانشاه در مراسم تشییع شهدای اخیر در تاریخ ۲۱ دی ماه را نمادی از «خط بطلان» بر توطئه‌های رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا خواند.

وی همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حق بودن اعتراضات و نفی اغتشاش را «فصل الخطاب» در این زمینه قلمداد کرد و در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: این اقدام یک «جراحی اقتصادی» با هدف حذف رانت و انتقال منفعت به جیب مردم است و بابت هرگونه وقفه موقت در کسب و کارها از مردم عذرخواهی میکنم.

فرماندار کرمانشاه گفت: فرآیند ثبت‌نام شوراهای شهر به مدت هشت روز (با احتساب یک روز تمدید) به انجام رسید و در پنج شهر، شهرستان کرمانشاه در مجموع ۵۲۴ نفر نام نویسی کردند.

وی افزود: این تعداد در مقایسه با دوره قبل انتخابات شورای شهر شهرستان کرمانشاه، افزایش ۶۸ درصدی را دارد.

مبین با اشاره به نسبت داوطلب به کرسی در کل شهرستان که ۱۶.۹ نفر به ازای هر کرسی برآورد می شود، افزود: در شهر کرمانشاه ۴۵۲ نفر، در هلشی ۱۲ نفر، در رباط ۱۵ نفر، در کوزران ۳۰ نفر و در قلعه ۱۵ نفر داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به تحصیلات داوطلبان ثبت نامی گفت: ۲۳۳ نفر دارای مدرک لیسانس و ۲۱۶ نفر دارای مدرک فوق لیسانس هستند و ۳۷ نفر دارای مدرک دکترا می‌باشند. همچنین ۲۰ نفر فوق دیپلم و ۸ نفر هم دیپلم دارند.

وی افزود: از حیث جنسیتی، ۷۹ نفر خانم (معادل ۱۵ درصد که بالاترین نرخ ثبت‌نام بانوان در تاریخ شوراهای شهر است) و ۴۴۵ نفر آقا ثبت‌نام کرده‌اند.

میین ادامه داد: همچنین، ۳۸۳ نفر از داوطلبان دارای سابقه ثبت‌نام در ادوار گذشته نبوده و ۲۸ نفر از اعضای شورای دوره ششم مجدداً اقدام به ثبت‌نام نموده‌اند.

فرماندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مدارک داوطلبان شوراهای شهر به مراجع پنج‌گانه ارسال شده و پاسخ‌های استعلام تا تاریخ ۷ بهمن ماه به فرمانداری‌ها واصل خواهد شد.

وی ادامه داد: جلسات بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی به مدت ۱۴ روز، از ۸ بهمن تا ۲۱ بهمن برگزار می‌گردد و در نهایت در ۱۲ اسفندماه نتایج به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.