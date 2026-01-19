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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

رشد ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان شرقی

رشد ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌ شرقی از رشد ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در دوره ششم شورا، ۲۱۳۷ نفر ثبت نام کرده بودند، گفت: تعداد نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌ شرقی نسبت به دوره قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: دو هزار و ۸۴۹ نفر نامزد انتخابات شوراهای ۷۳ شهر استان آذربایجان‌شرقی شده‌اند که از این تعداد، ۳۴۸ نفر خانم هستند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی، گفت: از این تعداد، ۱۴۳ نفر دارای مدرک دکتری، یک‌هزار و ۲۰ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک‌هزار و ۴۲۰ نفر دارای مدرک کارشناسی بوده و بقیه هم در سایر مقاطع تحصیلی دارای مدرک هستند.

محمدزاده خاطرنشان کرد: بیشترین رده سنی ثبت‌نام‌کننده ۴۰ ـ ۴۵ و کمترین رده سنی ۷۰ ـ ۷۵ هستند.

وی درخصوص آمار شهرستان‌ها با بیشترین ثبت نامی، گفت: ۸۶۷ نفر از تبریز؛ ۱۴۶ نفر از مراغه؛ ۱۲۹ نفر از سهند؛ ۱۱۱ نفر از میانه؛ ۱۰۴ نفر از شبستر؛ ۹۳ نفر از اهر و ۷۸ نفر از مرند ثبت‌نام کرده‌اند.

کد مطلب 6725155

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