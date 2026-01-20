به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک در اظهاراتی تند، قضاوت دیدار تیمش برابر گلگهر را بهشدت زیر سؤال برد و از عملکرد داور و روند داوری در فوتبال ایران انتقاد کرد.
او با اشاره به قضاوت امیر عرببراقی مدعی شد علاوه بر دو گل حریف، یک کرنر اشتباه نیز به سود گلگهر اعلام شده که میتوانست منجر به گل شود و این در حالی بوده که سیستم VAR نیز به دلیل خروج شبانه از ورزشگاه در دسترس نبوده است.
رجائیان تأکید کرد: وقتی داور سه اشتباه تأثیرگذار انجام میدهد و هر سه به سود یک تیم است، طبیعی است که مربیان و بازیکنان تیم مقابل دچار تردید و اعتراض شوند.
مدیرعامل آلومینیوم با طرح شائبه بازگشت فساد به فوتبال ایران گفت: باندهای فساد در سالهای گذشته از بین رفته بودند اما نشانههایی وجود دارد که فوتبال دوباره به آن سمت حرکت میکند. او معتقد است صحنههایی که منجر به گلهای گلگهر شد آنقدر واضح بوده که حتی در یک بازی غیرحرفهای هم قابل تشخیص است و از کمیتههای اخلاق و انضباطی خواست بدون توجه به نظر کارشناسانی که به گفته او وابستگی مالی دارند، گلهای این مسابقه را بررسی کنند.
وی همچنین با اشاره به زیانهای متعدد آلومینیوم از اشتباهات داوری در این فصل، گفت نمیداند صدای اعتراض این باشگاه باید به کجا برسد و حتی در بین دو نیمه نیز نگرانی خود را نسبت به قضاوت عرببراقی به او منتقل کرده است.
با این حال این اظهارات از سوی فردی مطرح شده که خود عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ است. جایگاهی که از منظر حقوقی او را در موقعیت پاسخگویی قرار میدهد. در حالی که فوتبال باشگاهی ایران زیر نظر سازمان لیگ اداره میشود و انتخاب داوران بر عهده کمیته داوران فدراسیون فوتبال است، انتظار میرود چنین انتقاداتی از سوی اعضای هیئت رئیسه، در جلسات رسمی و ساختاری پیگیری شود.
بهویژه در موضوع برگزاری مسابقات بدون VAR که به دلیل کمبود تجهیزات همچنان ادامه دارد، رجائیان بهعنوان یکی از مدیران تصمیمساز سازمان لیگ میتواند و باید درباره چرایی تداوم این شرایط توضیح دهد و برای رفع آن نقش مؤثرتری ایفا کند.
نظر شما