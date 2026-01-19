به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله خجستهپور بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ثبتنام بیش از ۹ هزار نفر برای رقابت در انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهرها خبر داد.
وی با بیان این که شمار داوطلبان در این دوره به ۹ هزار و ۲ نفر رسیده است، گفت: این افراد برای ۳۰۷ کرسی در ۴۷ حوزه شهری این استان رقابت خواهند کرد.
رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان تهران، اعلام کرد: ۹۸ درصد از این ثبتنامها به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شده است.
وی در تشریح ویژگیهای داوطلبان گفت: ۸۲ درصد از ثبتنامکنندگان را مردان و ۱۸ درصد را زنان تشکیل میدهند.
بر اساس آمار ارائه شده، از نظر سطح تحصیلات، بیش از ۹۷۲ نفر از داوطلبان دارای مدرک دکتری، نزدیک به ۳۹۰۰ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و حدود ۳۷۰۰ نفر دارای مدرک کارشناسی هستند، همچنین ۲۵۱ نفر دارای مدرک حوزوی میباشند.
در بین داوطلبان، ۴۴۵ نفر زیر ۳۰ سال و ۱۱ نفر بالای ۷۵ سال سن دارند.
خجستهپور همچنین به فرآیند قانونی بعدی اشاره کرد و گفت: نتایج استعلامها طی ده روز آینده به هیأتهای اجرایی ارسال خواهد شد و انتظار میرود اسامی نامزدهای دارای صلاحیت نهایی پس از گذراندن مراحل قانونی، در حدود دو هفته آینده اعلام شود.
این ثبتنامها برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شده که قرار است به طور سراسری در بهار سال آینده برگزار شود.
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