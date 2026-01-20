مهدی آقا براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پایان مهلت قانونی نام نویسی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان ۸۳۶ نفر نام نویسی کردند بیان داشت: در دوره قبلی ۶۲۴ نفر نام نویسی کرده بودند که نسبت به دوره پیشین ۴۰ درصد استقبال بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه ۷۰۶ نفر از این تعداد معادل ۸۴ درصد مرد و ۱۳۰ نفر معادل ۱۶ درصد زن هستند، افزود: در دوره گذشته انتخابات شوراهای اسلامی ۷۷ زن معادل ۱۲ درصد کل ثبت نامی ها خانم بودند که این دوره شاهد هستیم استقبال زنان چهار درصد بیشتر شده است.

رشد ۹۱ درصدی نام نویسی در شهرستان سمنان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه تحصیلات ۵۴ نفر معادل شش درصد کاردانی و پائین‌تر است، گفت: ۳۹۳ نفر معادل ۴۷ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۳۱۶ نفر معادل۳۸ درصد کارشناسی ارشد، ۵۰ نفر معادل شش درصد دکترا و ۲۳ نفر معادل سه درصد حوزوی بوده اند.

آقا براری با بیان اینکه در شهرستان سمنان ۱۶۴ نفر برای انتخابات شورای های اسلامی هفتم نام نویسی کرده‌اند که در قیاس با دوره ششم رشد ۹۱ درصدی را شاهد هستیم، گفت: در شاهرود ۲۵۲ نفر نام نویسی کرده اند که در قیاس با دوره قبل ۲۳ درصد تعداد داوطلبان بیشتر شده است.

وی افزود: در دامغان شاهد ثبت نام ۱۴۰ نفر هستیم که در قیاس با دوره قبل ۳۲ درصد تعداد داوطلبان بیشتر شده است همچنین در گرمسار شاهد نام نویسی ۷۵ نفر با میزان رشد ۱۴ درصد نسبت به دوره قبل، در مهدیشهر ۱۰۲ نفر با ۲۱ درصد رشد، سرخه ۲۰ نفر با ۴۲ درصد رشد، میامی ۳۹ نفر با ۱۸ درصد رشد و آرادان ۴۴ نفر با ۴۷ درصد رشد بوده‌ایم.

ثبت نام ۲۵۲ نفر در شاهرود

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان همچنین با بیان اینکه در آرادان ۳۰ نفر و در کهن آباد ۱۴ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی دوره هفتم نام نویسی کرده‌اند، ابراز کرد: در دامغان ۸۴ نفر، دیباج ۲۰ نفر، امیریه ۱۴ نفر، کلاته رودبار ۲۲ نفر نام نویسی کردند که ۱۱۹ نفر از مجموع افراد ثبت نامی در شهرستان دامغان مرد و ۲۱ نفر زن هستند.

آقا براری با بیان اینکه در سرخه ۱۸ مرد و دو زن و در سمنان ۱۶۴ نفر شامل ۱۳۹ مرد و ۲۵ زن برای انتخابات شوراهای اسلامی نام نویسی کرده‌اند، افزود: در شاهرود ۱۵۹ نفر شامل ۱۳۳ مرد و ۲۶ زن، در بسطام ۲۹ نفر شامل ۲۱ مرد و هشت زن، مجن ۱۷ نفر ۱۳ مرد و چهار زن، کلاته خیج ۱۳ نفر ۱۱ مرد و دو زن، رویان ۱۹ نفر شامل ۱۶ مرد و سه زن و بیارجمند ۱۵ نفر شامل ۱۴ مرد و یک زن نام نویسی کرده اند.

وی ادامه داد: در گرمسار ۴۵ نفر شامل ۴۰ مرد و پنج زن، ایوانکی ۳۰ نفر شامل ۲۱ مرد و ۹ زن، مهدیشهر ۵۴ نفر شامل ۴۶ مرد و هشت زن، شهمیرزاد ۲۶ نفر شامل ۲۴ مرد و دو زن و درجزین ۲۲ نفر شامل ۲۰ مرد و دو زن برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی نام نویسی کرده اند، بیان کرد: در میامی ۲۴ نفر شامل ۲۰ مرد و چهار زن و در رضوان ۱۵ نفر شامل ۱۴ مرد و یک زن نام نویسی کردهاند.

نام نویسی ۵۰ نفر با مدرک دکترا

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان در ادامه با بیان اینکه ۵۰ نفر با مدرک دکترا در این دوره از انتخابات نام نویسی کرده‌اند که سهم آرادان یک نفر، دامغان ۹ نفر، سرخه یک نفر، سمنان ۱۳ نفر، شاهرود ۱۹ نفر، گرمسار دو نفر، مهدیشهر چهار نفر و میامی یک نفر است، گفت: به لحاط نام نویسی افراد در شهرها سمنان، شاهرود و دامغان و همچنین مهدیشهر و گرمسار به ترتیب بیشترین فراوانی ثبت نامی ها را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است آمار فوق امکان تغییر نیز دارد زیرا برخی از افراد در هنگام ثبت نام محل انتخابی خودشان را به درستی وارد نکرده اند و یا احتمال دارد که برای مثال داوطلبانی از خارج استان سمنان نام نویسی کرده باشند ولی به اشتباه شهر خود را انتخاب نکرده باشند اما در پایان مهلت قانونی نام نویسی این آمار قطعی اعلامی استان سمنان خواهد بود.