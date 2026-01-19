به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ با آقای شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان به صورت تلفنی در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، رخدادهای اخیر در ایران و همچنین آخرین وضعیت روابط و تعاملات دو کشور گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو ضمن قدردانی از همراهی و حمایت همیشگی پاکستان از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران، به مرور وقایع اخیر در کشورمان با دخالت و پشتیبانی امریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت‌: از ابتدای پذیرش مسئولیت همه سعی و تلاش ما ایجاد همگرایی، همدلی و وحدت میان همه گروهها، احزاب، اقوام و مذاهب در داخل و تقویت همکاری، دوستی و پیوندهای برادرانه و توسعه روابط در بهترین سطح با کشورهای همسایه و اسلامی بوده و به موازات این تلاش‌ها نیز شاهد خباثت‌ها، دشمنی‌ها و تشدید فشارها از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد اخلال در این مسیر بوده‌ایم.

پزشکیان در ادامه آنچه در روزهای اخیر در کشورمان رخ داد را ادامه و استمرار تلاش‌های ناکام و ناموفق امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بر علیه کشور و ملت ایران عنوان کرد و افزود: حضور میلیونی و تاریخی ملت ایران در محکومیت آشوبگران آموزش‌دیده و دست‌نشانده، یکبار دیگر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان کشور ما را نقش بر آب کرد و امروز جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌تر و با صلابت‌تر از همیشه مسیر پرافتخارخود را ادامه می‌دهد و توسعه و تقویت بیش از پیش روابط با کشورهای اسلامی و همسایه دنبال می‌شود.

رئیس‌جمهور در ادامه تلاش‌های دولت پاکستان در راستای تنش‌زادایی و ایجاد صلح و آرامش در منطقه را شایسته قدردانی دانست و تصریح کرد: اطمینان داریم حضور و نقش‌آفرینی مؤثر شما برادران ایمانی در پاکستان و دیگر برادران مسلمان از عراق و قطر گرفته تا ترکیه و عربستان تلاش‌های دشمنان امت اسلامی در تهدید و برهم زدن امنیت منطقه را خنثی خواهد کرد.

آقای شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی ضمن اعلام هبستگی دولت و ملت پاکستان با دولت و ملت ایران تصریح کرد: ما تحولات اخیر ایران را از نزدیک رصد می‌کردیم چرا که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها به عنوان همسایه بلکه به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه و جهان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما برخوردار است.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه با تأکید بر اینکه پاکستان مانند همیشه در کنار کشور دوست و برادر خود ایستاده است و برای نقش‌آفرینی در زمینه کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای آمادگی کامل دارد افزود: ما اطمینان داریم ملت بزرگ ایران با عزمی راسخ و تحت زعامت و مدیریت رهبران با تدبیر و با حکمت خود چالش‌های پیش رو را با پیروزی و سربلندی پشت‌سر خواهد گذاشت.