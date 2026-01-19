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کد مطلب 6725643
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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴

بارش شدید برف در فرودگاه مهرآباد تهران

بارش شدید برف در فرودگاه مهرآباد تهران

بارش برف در پایتخت فرودگاه مهرآباد تهران را سفیدپوش کرد.

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    نظرات

    • ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      13 1
      پاسخ
      خدا رو شکر ان شاالله که بارش ها برای تهران ادامه داشته باشه
    • احمد ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      3 1
      پاسخ
      این شدیده؟

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