دریافت 3 MB کد مطلب 6725643 https://mehrnews.com/x3bbc3 ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴ کد مطلب 6725643 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴ بارش شدید برف در فرودگاه مهرآباد تهران بارش برف در پایتخت فرودگاه مهرآباد تهران را سفیدپوش کرد. کپی شد مطالب مرتبط عملیات برف روبی محور اسالم - خلخال توسط راهداران تالش مدارس ابتدایی دماوند و پردیس سه شنبه غیرحضوری شد اطلاعیه وضعیت فعالیت مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی در روز سهشنبه صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان نویدی نیا: کولاک در محورهای مهاباد؛ تردد فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است برچسبها فرودگاه بارش برف برف و کولاک برف و یخبندان برف برف و باران فرودگاه مهرآباد
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