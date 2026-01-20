به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ نشستی به میزبانی علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با حضور سفرا و نمایندگان کشورها پیرامون تحولات اخیر کشورمان برگزار شد.

سفیر ایران در این نشست، گزارشی جامع از سیر اعتراضات از ۷ دی‌ماه (۲۸دسامبر) ارائه داد و با اشاره به آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی بازاریان، اصناف و فعالان اقتصادی و نیز پاسخ فوری دولت از طریق گفت‌وگو و اقدامات اصلاحی، تأکید کرد که پس از آن، عناصر مسلح و تروریستی سازمان‌یافته وارد صحنه شدند و اعتراضات را به سمت خشونت، تیراندازی به سوی عموم مردم و نیروهای امنیتی هدایت کردند.

بحرینی این اقدامات را ادامه راهبرد «جنگ ۱۲ روزه» خواند که هدف آن تحریک مداخله خارجی و انتقال ناامنی به داخل خاک ایران بود و افزود: شواهد صوتی و مستندات معتبر از دستور تیراندازی به غیرنظامیان توسط این عناصر وجود دارد.

نماینده کشورمان با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی، از جمله فرسته مایک پمپئو و رسانه‌های اسرائیلی در شبکه ایکس، به دخالت مستقیم ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در حمایت از این اقدامات تروریستی اشاره کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی جمهور اسلامی ایران دانست.

وی همچنین از مواضع برخی دولت‌های غربی که به جای محکومیت تروریسم، نیروهای امنیتی ایران را محکوم کردند، به شدت انتقاد و این رویکرد را مصداق ریاکاری توصیف کرد.

بحرینی همچنین تصریح کرد: پس از برقراری آرامش نسبی، جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه رویکرد امنیتی سخت و گسترده را در پیش نگرفته، بلکه از عالی‌ترین سطوح، از رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور تا مقامات قضایی کشورمان، بر تمایز میان عناصر سازمان‌یافته خشونت‌طلب و شهروندان عادی تأکید کرده اند. رئیس‌جمهور ایران صراحتاً دستور داده تا اقدام امنیتی علیه شهروندان معترض انجام نشود و از قوه قضائیه خواسته تا با بازداشتی‌ها با رأفت و ملایمت برخورد شود. وزیر کشورمان نیز مأمور پیگیری مطالبات مشروع از طریق گفت‌وگو با نمایندگان معترضان بوده است.

سفیر ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود، فرآیند قضایی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و اظهار داشت: هرگونه اجرای حکم بدون رعایت کامل موازین، مغایر قوانین کشورمان است.

وی تاکید کرد: ایران جنگ نمی‌خواهد، اما کاملاً آماده دفاع از خود است. ما صلح را ترجیح می‌دهیم، اما آمادگی، بهترین بازدارنده در برابر محاسبات اشتباه است. غربی‌ها در ریختن خون ایرانیان شریک هستند. اگر واقعاً نگران مردم ایران بودند، جنایاتی را که ایالات متحده و رژیم اسرائیل در طول جنگ دوازده‌روزه مرتکب شدند، محکوم می‌کردند. اما در عوض، اکنون تلاش می‌کنند ژستی اخلاقی به خود بگیرند که فاقد اعتبار است. چنین رفتاری مردم ایران را فریب نمی‌دهد. حقوق شهروندان ما موضوع بهره‌برداری سیاسی خارجی نیست و دولت‌هایی که سابقه جنایات جنگی، پاکسازی قومی و همدستی آشکار در نسل‌کشی دارند، نه جایگاه اخلاقی دارند و نه تمدنی که بخواهند به ایران درس بدهند که چگونه جامعه خود را اداره کند.

بحرینی درخواست تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را سیاسی و غیرسازنده خواند و از کشورهای دوست خواست تا در آن جلسه، دستورکار سیاسی برخی کشورهای غربی را محکوم کنند.

وی همچنین اظهار داشت محدودیت‌های موقت اینترنت صرفاً برای حفظ امنیت عمومی اعمال شده و در دست بررسی بازگشت کامل دسترسی ها است.

نماینده دائم ایران در ژنو، در خاتمه بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت، پیگیری عدالت و آمادگی برای مذاکره عادلانه تأکید کرد و گفت که ملت ایران با وحدت و استقامت، بار دیگر توطئه‌های خارجی را خنثی کرده است.

در پایان، سفرای شرکت‌کننده در این نشست، ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر، هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران را محکوم و استفاده سیاسی از شورای حقوق بشر و سازوکارهای آن را نیز رد کردند.