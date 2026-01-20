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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

ادامه بارش برف در برخی محورهای چهارمحال و بختیاری

ادامه بارش برف در برخی محورهای چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: برای مواجهه با بارش‌های زمستانی در این استان، ۴۵۰ نیروی راهدار در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی  اظهار کرد: با توجه به تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی تصویری مرکز مدیریت راه‌ها و گزارش راهداران مستقر در محورها هم اکنون شاهد بارش برف در محورهای شهرکرد به فارسان (تنگ پردنجان)، فارسان به کوهرنگ (بخش آباد و دشت زرین)، شهرکرد به بن (سه راهی بارده)، گردنه‌های شاهمنصوری، چری و روستای چمن گلی و شهرکرد به اردل (سه راهی جونقان) هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال وبختیاری افزود: برای مواجهه با بارش‌های زمستانی در این استان، ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۲۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

خدابخشی از تجهیز و فعالیت ۴۲ راهدارخانه در سطح چهارمحال و بختیاری خبر داد و ادامه داد: با شروع تمام بارش‌ها شن و نمک در تمام راهدارخانه های استان تأمین، دپو و درحال استفاده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال وبختیاری یادآور شد: رانندگان قبل از سفر نکات ایمنی را رعایت و از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

وی با اشاره به آماده باش شبانه روزی مرکز مدیریت راه‌ها برای کنترل و هدایت حجم تردد در محورها عنوان کرد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها برای ارتباط مردم، مسافران و رانندگان به صورت شبانه روزی فعال و آماده پاسخگویی به مخاطبان در زمینه وضعیت جاده‌ها و دریافت گزارش‌های مردمی است.

کد مطلب 6725779

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