متقاضیان برگزاری تجمع نباید سابقه کیفری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (‌سه‌شنبه ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۲ این طرح بعد از اعمال اصلاحاتی، به شرح زیر موافقت کردند:

تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار می‌باشند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.

تبصره یک – درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.