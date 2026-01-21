هنرمندان سیستان و بلوچستان: اعتراض باید از مسیر درستش بیان شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در هفته های اخیر شاهد اعتراضات و تجمعات مختلف و همچنین آشوب و اغتشاش در نقاط مختلف کشور بودیم. این اعتراضات در واکنش به مسائل اقتصادی صورت گرفت.

در این میان شاهد برخی تحرکات و اظهارات از سوی افراد و گروه‌های خاص بودیم که سعی در سوءاستفاده از این اعتراضات و ایجاد تنش و درگیری داشتند؛ آن‌ها که دست نشانده و مزدبگیران استکبار و ظلم بودند، برای رسیدن به اهداف شوم خود و دعوت از مردم برای آشوب، آسیب و خسارت های فراوانی را به اموال عمومی و شخصی مردم وارد کردند. این افراد که ادعای داشتند در کنار مردم ایستادند تعداد زیادی از مردم عامه از جمله کودکان را به شهادت رساندند؛ ایرانیانی که نقش دایه مهربان تر از مادر را بازی می کنند.

اما در این میان مردم آگاه و بصیر ایران و به خصوص مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان با هوشیاری و آگاهی خود، از ادامه این تحرکات جلوگیری کردند.

در همین راستا، جمعی از هنرمندان وطن دوست استان سیستان و بلوچستان، در گفت گو با مهر به بیان نظرات خود با رویکرد هنری و فرهنگی به اعتراضات و اغتشاشات پرداختند که در ادامه به نظرات آنها می پردازیم.

دشمنان همواره در انتظار فرصت برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند

ارسلان محبی، خواننده، بازیگر و هنرمند استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان نیز از اعتراضات و اغتشاشات اخیر بی‌نصیب نبود؛ اعتراضاتی که مردم به مسائل اقتصادی و معیشتی دارند، کاملا به‌جا و درست است

وی ادامه داد: این حق مردم است که نسبت به شرایطی که دارند واکنش نشان دهند؛ اما نکته‌ ناراحت‌کننده این است که در میان اعتراضات، عده‌ای با اهداف خاص، اغتشاشاتی را به وجود می‌آورند که منجر به بروز مشکلات بیشتری برای مردم می‌شود.

محبی بیان کرد: باید بپذیریم که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در کمین‌ و منتظر فرصتی برای ضربه زدن به کشورمان هستند.

وی افزود:آنها با استفاده از ابزارهای مختلف، سعی در ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان دارند؛ اما ما مردم نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد.

بازیگر سیستان و بلوچستان گفت: باید با هم متحد باشیم و با گفتگو و تعامل، مشکلاتمان را حل کنیم؛ مسئولان نیز باید با درک شرایط مردم، تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کنند.

رسانه و فضای مجازی ابزار اصلی دشمنان برای ضربه به ایران است

وی تاکید کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که چگونه عده‌ای با استفاده از فضای مجازی و رسانه‌های مختلف، به‌راحتی می‌توانند بر روی افکار عمومی تاثیر بگذارند و مردم را به سمت اغتشاش سوق دهند. این نشان می‌دهد که دشمن در این عرصه‌ فضای مجازی و رسانه فعال‌تر بوده است؛ لازم است مسئولان فرهنگی در این رابطه بیشتر و بهتر کار کنند.

محبی افزود: باید تلاش کنیم تا با استفاده از ابزارهای مختلف، فرهنگ و هنر را به سمت تولید محتوای مفید و ارزشمند سوق دهیم.

وی در پایان بیان کرد: مردم شریف و آگاه ما در راهپیمایی ۲۲ دی ماه نشان دادند که پشت این انقلاب و نظام ایستاده اند و اجازه نمی دهند دشمنان راهی برای ورود به این نظام و مقدسات آنان پیدا کنند؛ مردم ما بارها ثابت کرده اند که با حفظ وحدت و همدلی، به سمت آینده‌ای بهتر برای کشورمان حرکت می کنند.

اعتراض باید از مسیر درستش بیان شود

محدثه مهرپویان، بازیگر تئاتر و سینما سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بیان اعتراضات نسبت به هر موضوعی باید به صورت محترمانه و با حفظ آرامش انجام شود.

وی افزود: این موضوع در ابعاد بزرگتر و در سطح جامعه نیز صادق است؛ اگر افراد در بیان اعتراضات خود به جای حفظ آرامش و محترمانه سخن گفتن، به سمت فریاد زدن و ناسزا گویی برود و به اموال مردم آسیب بزند، نه تنها به حل مشکلشان کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث ایجاد تنش و درگیری بیشتر نیز شود.

مهرپویان ادامه داد: برخی افراد خارج‌نشین با حرکات و اظهارات خود سعی در تأثیرگذاری بر مسائل داخلی کشور دارند و این موضوع می‌تواند به نتایج ناخوشایندی منجر شود.

وی بیان کرد: مسئله مهم این است که متوجه باشیم برخی افراد خارج‌نشین دلسوزی برای ما ندارند و فقط به‌دنبال منافع خود هستند؛ ما باید خودمان به خودمان کمک کنیم و مشکلاتمان را با بیان درست و با کمک مسئولان حل کنیم؛ باید بدانیم مزدوران خارجی و بیگانگاه هیچ گاه نمی‌خواهند به نفع ما کار کنند.

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ستودنی بود

بازیگر سیستان و بلوچستان گفت: حضور پرشور مردم زاهدان در راهپیمایی ۲۲ دی ماه را باید ستایش کرد؛ این حرکت در حمایت از نظام و نیروهای نظامی ما بود و نشان‌دهنده همبستگی و اتحاد مردم است.

وی در پایان بیان کرد: مردم نشان دادند با وجود همه مشکلات اقتصادی و معیشتی که وجود دارد اجازه دخالت به بیگانگان را نمی دهند.

ما اعتراض داریم اما اغتشاش را نمی پسندیم

سید حمیدرضا طباطبایی مجری و هنرمند سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مشکلات وجود دارد و مردم به دلیل افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته ناراحت و نگران هستند و تعدادی از کاسبان متضرر شده اند؛ به همین جهت مردم حق اعتراض دارند و مسئولان می بایست ضمن گوش سپاری به دغدغه های مردم، پاسخگوی مطالبات مردم نیز باشند.

وی تصریح کرد: اما اعتراضات مردم نباید به آشوب و اغتشاش تبدیل شود، زیرا دود آن در چشم مردم میرود. متاسفانه همواره افرادی هستند که به دنبال استفاده از اعتراضات مردمی برای اهداف شوم خودشان اند و در جمع معترضان حاضر می شوند یا فراخان میدهند تا اغتشاش ایجاد کرده و دشمن آمریکایی را خوشحال کنند.

این مجری و هنرمند سیستانی گفت: مردم ایران ریخته شدن خون، اهانت به مقدسات، آشوب و آسیب به اموال عمومی را نمی پسندند و اینگونه رفتار ها را محکوم می کنند که در راهپیمایی ۲۲ دی ماه خروش مردم در محکومیت این کار ها را ملاحظه کردیم.

وی ابراز کرد: مسئولان باید صدای اعتراض مردم را بشنوند و برای رفع مشکلات با تمام توان تلاش کنند؛ مردم هم باید راه اعتراضی خود را از اغتشاش گران جدا کنند.