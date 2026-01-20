امتحانات پایان ترم دانشگاه شریف دوباره به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تصمیم روز گذشته وزارت علوم و تصمیم کارگروه مدیریت آموزشی عالی استان تهران، امتحانات مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری و امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

و بر اساس این ابلاغ، در جلسه مشترک ۳۰ دی شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف تصمیم‌های زیر اخذ شده است:

با توجه به ضرورت ایجاد آمادگی در دانشجویان و مدرسین برای برگزاری امتحانات، کلیه امتحانات تمام مقاطع مطابق برنامه زیر با یک هفته تعویق (از ۱۱ تا ۲۴ بهمن) در همان ساعات اعلامی قبلی برگزار خواهد شد.

امتحانات ۴ تا ۷ بهمن به ترتیب به ۱۱ تا ۱۴ بهمن انتقال یافت. امتحانات ۸ و ۹ بهمن به ترتیب در ۱۶ و ۱۷ بهمن برگزار می‌شود و امتحانات ۱۱ تا ۱۷ بهمن به ترتیب انتقال به ۱۸ تا ۲۴ بهمن منتقل شده است.

همچنین کلیه امتحانات دروس عملی به بعد از ۲۴ بهمن موکول خواهد شد. زمانبندی جدید یا تصمیم جدید در خصوص این دروس، متعاقبا از سوی دانشکده‌ها و مراکز آموزشی مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه؛ دروس مشترک مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مشابه دروس کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. دانشجویان کارشناسی که درسی اختیاری از مقاطع بالاتر دارند، به برگزاری حضوری امتحانات تحصیلات تکمیلی توجه داشته باشند.

زمانبندی جدید نیم‌سال آتی طی اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. شیوه برگزاری آزمون‌های غیرحضوری توسط مدرس هر درس اعلام خواهد شد.

در این اطلاعیه تاکید شده که تعویق امتحانات صرفا مربوط به پردیس اصلی و خودگردان تهران است و امتحانات پردیس کیش، مطابق برنامه زمانبندی قبلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، این تصمیمات در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته معاونت آموزشی دانشگاه شریف اعلام کرده بود که امتحانات پایان ترم دانشگاه را با ۲ روز تعویق از ۴ تا بهمن ماه به صورت حضوری برگزار خواهد کرد.