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کد مطلب 6726281
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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

تروریست‌های مسلح در اغتشاشات کرج چه کردند؟

تروریست‌های مسلح در اغتشاشات کرج چه کردند؟

اغتشاشگران در روز پنجشنبه ۱۸دی به اموال عمومی و خصوصی و چند مسجد و حسینیه خسارت زدند.

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