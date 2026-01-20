دریافت 19 MB کد مطلب 6726281 https://mehrnews.com/x3bbt4 ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲ کد مطلب 6726281 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲ تروریستهای مسلح در اغتشاشات کرج چه کردند؟ اغتشاشگران در روز پنجشنبه ۱۸دی به اموال عمومی و خصوصی و چند مسجد و حسینیه خسارت زدند. کپی شد مطالب مرتبط رئیس دفتر نظارت انتخابات کرمانشاه: امنیت، پیشنیاز توسعه است صمیمی: ترامپ اسیر استانداردهای دوگانه شده است دعوت دیده بان شفافیت و عدالت به گفتگو و رفع ابهامات حوادث اخیر لاریجانی:فتنه امسال یک جنگ تمام عیار بود زخم زمستان؛ روایت سوزناک مادر یک قطعنخاعی در اغتشاشات اخیر برچسبها اغتشاشات ایران شهرستان کرج حمله تروریستی اغتشاش اغتشاشات 1404
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