به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و هفتاد و ششمین محفل «شب‌خاطره» با خاطراتی از دفاع مقدس ۸ ساله تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با حضور هم‌رزمان حاج محمدحسن محققی برگزار می‌شود.

سردار محققی، قائم‌مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خردادماه به دست اسراییل جنایتکار به شهادت رسید.

حسن محقق فعالیت خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز کرد و طی سال ها تجربه و خدمت در حوزه های مختلف نظامی و اطلاعاتی، به یکی از فرماندهان ارشد و متخصص در سازمان اطلاعات سپاه تبدیل شد.

او پیش از انتصاب به سمت جانشینی سازمان اطلاعات سپاه، در پست های مختلفی در ساختار اطلاعاتی و امنیتی سپاه فعالیت داشت و به دلیل تخصص و تعهد بالا، مورد اعتماد فرماندهی کل سپاه قرار گرفت.

در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، با حکم سردار شهید حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، حسن محقق به عنوان جانشین سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد و از آن زمان نقش کلیدی در مدیریت و هدایت عملیات های اطلاعاتی و امنیتی ایفا کرد.

این مراسم پنجشنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.