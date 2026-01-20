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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

فرآیند انتخابات شورای اسلامی روستاها در بوشهر آغاز شد

فرآیند انتخابات شورای اسلامی روستاها در بوشهر آغاز شد

بوشهر- فرماندار بوشهر از آغاز فرایند انتخابات شورای اسلامی روستاها همزمان با تشکیل هیئت اجرایی هر بخش در بخش‌های مرکزی و چغادک این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، تصریح کرد: مطابق دستور وزیر کشور در زمان‌ تعیین شده در تقویم انتخابات شوراهای اسلامی، فرایند انتخابات شورای اسلامی روستا در تاریخ یک بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

وی در ادامه اعلام کرد: آگهی ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا همزمان با تشکیل هیئت اجرایی بخش مرکزی و بخش چغادک منتشر می‌شود.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرستان با هماهنگی کامل ستاد انتخابات استان، آماده اجرای انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است.

وی با بیان اینکه روند انتخابات شورای اسلامی روستا آغاز شده است، افزود: تمامی مراحل اجرایی، از جمله تشکیل هیئت اجرایی هر بخش در حوزه انتخابیه‌ بخش مرکزی و بخش چغادک موارد لازم پیش‌بینی شده و در حال پیگیری است.

فرماندار بوشهر خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مدار و پرشور است تا مردم بتوانند با آرامش و اعتماد، نمایندگان خود را در شوراهای اسلامی انتخاب کنند.

کد مطلب 6726532

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