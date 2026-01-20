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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

بارش برف در عصر یک روز سرد زمستانی در بجنورد

بارش برف در عصر یک روز سرد زمستانی در بجنورد

بجنورد- بارش برف در بجنورد در حالی که این شهر چند روز بسیار سرد را پشت سر می‌گذارد، آغاز شد.

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کد مطلب 6726541

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