https://mehrnews.com/x3bbzn ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ کد مطلب 6726541 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ بارش برف در عصر یک روز سرد زمستانی در بجنورد بجنورد- بارش برف در بجنورد در حالی که این شهر چند روز بسیار سرد را پشت سر میگذارد، آغاز شد. دریافت 58 MB کد مطلب 6726541 کپی شد مطالب مرتبط علویمقدم: ادارات، مدارس و دانشگاههای خراسانشمالی چهارشنبه تعطیل شد داداشی: کولاک برف و یخبندان خراسان شمالی را فرا میگیرد میقانی:۱۶۵ خودرو گرفتار در برف توسط راهداری خراسان شمالی امدادرسانی شد پارک دانشجوی بجنورد یک روز پس از بارش برف داداشی: سرچشمه با دمای منفی ۱۴ درجه سردترین نقطه خراسان شمالی بود بارش برف زمستانی چهره بجنورد را سفیدپوش کرد برچسبها بارش برف برف و کولاک برفروبی
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