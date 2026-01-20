به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در ژنو اعلام کرد: روسیه از آمریکا می خواهد تا لفاظی های جنگ طلبانه علیه ایران را کنار بگذارد و به حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد.
نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در ژنو گفت: آمریکا سال گذشته (سال ۲۰۲۵ میلادی) مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شد و همچنان به اعمال فشار شدید بر تهران ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: ما از واشنگتن میخواهیم که لفاظیهای جنگطلبانه خود علیه ایران را کنار بگذارد و به حاکمیت ملی آن احترام بگذارد تا از تکرار فاجعه سال گذشته به بهانههای واهی جلوگیری شود.
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