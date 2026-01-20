پارلمان اروپا تصویب توافقنامه تجاری با آمریکا را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان اروپا اعلام کرد که تصویب توافقنامه تجاری با آمریکا را متوقف کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز این خبر را رسانه ای کرد.

به گزارش آژانس فرانس پرس، گروه‌های سیاسی اصلی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه اعلام کردند که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا پس از تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بر سر گرینلند، موافقت کردند که تصویب توافق تجاری کلیدی با ایالات متحده را به تعویق بیندازند.

پارلمان اروپا در حال برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری در هفته‌های آینده در مورد حذف تعرفه‌ها بر برخی از محصولات آمریکایی به عنوان بخشی از این توافق بود.

گروه‌های سیاسی اصلی پارلمان اروپا دیروز دوشنبه در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه علیه کشورهای اروپایی به دلیل مسئله گرینلند، اعلام کردند که توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا که در ماه جولای سال ۲۰۲۵ حاصل شده بود، تصویب نمی شود.

روسای گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا شامل حزب مردم اروپا (EPP)، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها (S&D) و گروه لیبرال «نوسازی اروپا» (Renew Europe) به تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه علیه ۸ کشور اروپایی واکنش نشان دادند.

مانفرد وبر، رئیس حزب مردم اروپا و بزرگ‌ترین گروه سیاسی پارلمان، اعلام کرده بود که تهدیدهای ترامپ علیه گرینلند باعث شده که در این مرحله تصویب توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا ممکن نباشد.

وی همچنین تاکید کرد که توافقی که شامل اعمال صفر درصد تعرفه بر کالاهای آمریکایی می‌شد، باید متوقف شود.