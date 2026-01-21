به گزارش خبرنگار مهر، رشاد ممدف سرمربی تیم ملی جودو بزرگسالان، ایوب رستمی مربی تیم ملی جودو و معصومه جعفری سرمربی تیم ملی جودو بانوان بزرگسال با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی شرایط فنی تیم‌های ملی، درباره برنامه‌های آماده‌سازی، اردوهای پیش‌رو و مسابقات بین‌المللی آتی تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، تیم ملی جودو بزرگسالان آقایان در حال سپری کردن اردوهای آماده‌سازی خود جهت حضور در کاپ آزاد آفریقا است. همچنین تیم ملی جودو بانوان بزرگسال، نخستین اردوی آماده‌سازی خود را پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، با هدف حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی ناگویا به میزبانی آکادمی جودو شهید کبکانیان آغاز کرده است.

رئیس فدراسیون جودو در این دیدار ضمن حمایت از برنامه‌های کادر فنی، بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان برای حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو تأکید کرد.