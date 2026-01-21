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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۹

در دیدار مربیان با میراسماعیلی؛

برنامه تیم‌های ملی جودو بررسی شد/ حمایت فدراسیون از برنامه کادر فنی

برنامه تیم‌های ملی جودو بررسی شد/ حمایت فدراسیون از برنامه کادر فنی

سرمربیان تیم‌های ملی جودو آقایان و بانوان به همراه مربی تیم ملی، با حضور در فدراسیون جودو با رئیس فدراسیون دیدار کرده و آخرین وضعیت تیم‌های ملی و برنامه‌های پیش‌رو را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، رشاد ممدف سرمربی تیم ملی جودو بزرگسالان، ایوب رستمی مربی تیم ملی جودو و معصومه جعفری سرمربی تیم ملی جودو بانوان بزرگسال با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کردند.

برنامه تیم‌های ملی جودو بررسی شد/ حمایت فدراسیون از برنامه کادر فنی

در این نشست، طرفین ضمن بررسی شرایط فنی تیم‌های ملی، درباره برنامه‌های آماده‌سازی، اردوهای پیش‌رو و مسابقات بین‌المللی آتی تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، تیم ملی جودو بزرگسالان آقایان در حال سپری کردن اردوهای آماده‌سازی خود جهت حضور در کاپ آزاد آفریقا است. همچنین تیم ملی جودو بانوان بزرگسال، نخستین اردوی آماده‌سازی خود را پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، با هدف حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی ناگویا به میزبانی آکادمی جودو شهید کبکانیان آغاز کرده است.

برنامه تیم‌های ملی جودو بررسی شد/ حمایت فدراسیون از برنامه کادر فنی

رئیس فدراسیون جودو در این دیدار ضمن حمایت از برنامه‌های کادر فنی، بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان برای حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو تأکید کرد.

کد مطلب 6726958

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    نظرات

    • ناشناس ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      4 0
      پاسخ
      ایوب رستمی ۷ ۸ ساله هست مربی تیم نوجوانان بود نتیجه نگرفت جوانان بود نتیجه نگرفت الان بزرگسالانه خب چه اصراریه وقتی نمیتونه کارایی داشته باشه ازش استفاده میشه

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