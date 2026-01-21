به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تماس «بسیار خوبی» با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه داشته است.

رویترز نیز در گزارشی نوشت: اردوغان در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود تحولات مربوط به سوریه و غزه را بررسی کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه نیز در بیانیه ای در اینباره اعلام کرد: اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ اعلام کرد که آنکارا تحولات سوریه را رصد می‌کند و حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه برای ترکیه اهمیت دارد.

دفتر ریاست‌جمهوری این کشور افزود: اردوغان و ترامپ همچنین درباره مبارزه با گروه تروریستی داعش و وضعیت زندانیان داعشی در زندان‌های سوریه گفتگو کردند.

اردوغان به ترامپ گفت که ترکیه به هماهنگی با واشنگتن درباره غزه ادامه خواهد داد و از دعوت رئیس‌جمهوری آمریکا برای حضور در شورای صلح غزه قدردانی کرد.

دولت سوریه در این هفته بخش‌هایی از شمال‌شرقی این کشور را از شبه نظامیان کرد بازپس گرفت و به نیروهای دموکراتیک سوریه چهار روز مهلت داد تا در دولت مرکزی ادغام شوند. ظاهرا، واشنگتن که متحد اصلی قسد است، رویکرد خود در حمایت از این گروه را تغییر داده است.