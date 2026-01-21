اصلاح نظام ارزی تصمیمی شجاعانه در مسیر عدالت اقتصادی و حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح چهارشنبه در گردهمایی ائمه جمعه خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر لزوم اصلاح نظام ارزی و تحقق رشد اقتصادی، اظهار کرد: رشد اقتصادی، پایه اقتدار کشور است و سیاستهای اقتصادی باید در همین مسیر طراحی و اجرا شود.
وی با بیان اینکه نظام چندنرخی ارز در سالهای گذشته منشأ بروز فساد، رانت، قاچاق و ناکارآمدی بوده است، افزود: هر جا چندنرخی بودن ارز شکل بگیرد، بدون تردید فساد و رانت نیز به وجود میآید و در نهایت، معیشت مردم به گروگان گرفته میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در سیاستهای ارزی گذشته، یارانهها بهصورت ناعادلانه توزیع میشد، بهطوری که هر چه مصرف بیشتر بود، سهم بیشتری از یارانه نصیب افراد میشد و همین موضوع باعث شد دهکهای پایین درآمدی حتی در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شوند.
ذاکریان با اشاره به مشکلاتی همچون کمبود نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی در ماههای گذشته تصریح کرد: خوشبختانه در خراسان جنوبی بهدلیل نظارت دقیق کارگروه تنظیم بازار به ریاست استاندار، این کمبودها بهصورت جدی مشاهده نشد.
وی یکی از مهمترین آسیبهای نظام ارزی قبلی را قاچاق کالا دانست و گفت: زمانی که کالا با ارز ترجیحی وارد کشور میشد،بهراحتی قاچاق هم می شد، در واقع یارانهای که حق مردم ، به هدر میرود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام ارزی اقدامی عملی در حمایت از تولید داخل است، بیان کرد: واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان، عملاً قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی میگیرد و این اصلاح، گامی مهم برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی محسوب میشود.
ذاکریان با اشاره به پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی خاطرنشان کرد: مبالغ واریزشده به حساب مردم علیالحساب است و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان حمایت نیز افزایش خواهد یافت؛ هدف دولت پرداخت عدد ثابت نیست، بلکه حفظ و تقویت قدرت خرید مردم است.
وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین افزایش قدرت خرید مربوط به سه دهک پایین درآمدی است، بهطوری که قدرت خرید دهک اول ۱۹ درصد، دهک دوم ۱۳ درصد و دهک سوم ۱۱ درصد افزایش یافته و این نشاندهنده اجرای عدالت اقتصادی در عمل است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به قطع دست رانتها و مفاسد کلان اقتصادی گفت: جلوگیری از منافع چند میلیارد دلاری عدهای خاص، طبیعی است که با واکنشها و حاشیهسازیهایی همراه باشد، اما این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
ذاکریان در پایان با تأکید بر لزوم تبیین صحیح سیاستهای اقتصادی برای مردم و همراهی اصناف و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: با همدلی میان دولت، بازار، تولیدکنندگان و نهادهای سیاستگذار، اصلاح نظام ارزی به یکی از موفقیتهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
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