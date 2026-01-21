اعلام مصادیق تخلفات درطرح کالابرگ الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر،سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ اجباری در خرید برند خاص نداریم گفت: اگر در فروشگاهی اجبار به خرید برند خاصی شود، تخلف بوده است.
وی افزود: مردم فرصت دارند تا پایان فروردین ماه از اعتبارشان استفاده کنند و هیچ اجباری برای اینکه اعتبارشان را یکجا خرید کنند نداریم،اگر فروشگاهی اجبار به این کار کند، تخلف کرده است. مردم میتوانند در زمانها و با تراکنشهای مختلف اقدام به خرید کالابرگ کنند و هیچ مسئلهای در این موضوع وجود ندارد.
سنگسری به کارمزدی که برخی از فروشگاهها دریافت میکنند اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع تخلف است و هیچ فروشندهای اجازه دریافت کارمزد از مردم را ندارد و این اعتبار بصورت کامل در اختیار مردم است.
وی با بیان اینکه مردم حتما فاکتور خرید دریافت کنند تا قیمت کالا را مشاهده کنند گفت: اگر تخلفاتی مانند تخلفات تعزیراتی بود به اداره تعزیرات با شماره ۱۳۵ اعلام کنند و اگر در روند اجرای طرح مسئلهای وجود داشت حتما اعلام کنند تا ورود پیدا کنیم و موضوعات را پیگیری کنیم.
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