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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

اعلام مصادیق تخلفات درطرح کالابرگ الکترونیک

اعلام مصادیق تخلفات درطرح کالابرگ الکترونیک

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصادیق تخلف در اجرای هر دو روش طرح کالابرگ الکترونیک را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ اجباری در خرید برند خاص نداریم گفت: اگر در فروشگاهی اجبار به خرید برند خاصی شود، تخلف بوده است.

وی افزود: مردم فرصت دارند تا پایان فروردین ماه از اعتبارشان استفاده کنند و هیچ اجباری برای اینکه اعتبارشان را یکجا خرید کنند نداریم،اگر فروشگاهی اجبار به این کار کند، تخلف کرده است. مردم می‌توانند در زمان‌ها و با تراکنش‌های مختلف اقدام به خرید کالابرگ کنند و هیچ مسئله‌ای در این موضوع وجود ندارد.

سنگسری به کارمزدی که برخی از فروشگاه‌ها دریافت می‌کنند اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع تخلف است و هیچ فروشنده‌ای اجازه دریافت کارمزد از مردم را ندارد و این اعتبار بصورت کامل در اختیار مردم است.

وی با بیان اینکه مردم حتما فاکتور خرید دریافت کنند تا قیمت کالا را مشاهده کنند گفت: اگر تخلفاتی مانند تخلفات تعزیراتی بود به اداره تعزیرات با شماره ۱۳۵ اعلام کنند و اگر در روند اجرای طرح مسئله‌ای وجود داشت حتما اعلام کنند تا ورود پیدا کنیم و موضوعات را پیگیری کنیم.

کد مطلب 6727179

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    نظرات

    • زینب ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اکثر نانوایان تخلف کم فروشی و یا تحمیل هزینه اضافه بنام نان کنجدی دارند ولی اصلا نظارت نیست
    • زینب ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اکثر نانوایان تخلف کم فروشی و یا تحمیل هزینه اضافه بنام نان کنجدی دارند ولی اصلا نظارت نیست

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