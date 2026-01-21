به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در نشست رئیس قوه قضائیه با قضات بوشهر اظهار کرد: سفرهای پیشین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیت ریاست قوه قضاییه به استان بوشهر، منشا خیرات و برکات فراوانی برای استان بوده و امیدواریم که این سفر نیز برای مردم دلیر و صبور دیار بوشهر، سرشار از خیر و برکت باشد.
وی عنوان کرد: تا پیش از تاکید رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت دریافت حق آلایندگی، هیچ گونه وجهی در این زمینه دریافت نمیشد ولی بعد از دستور رئیس دستگاه قضا در این خصوص، تاکنون حدود ۹ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی دریافت شده که تمام آنها وارد شهرداریها و دهیاریها شده و سبب برکت و آبادانی مناطق مختلف استان بوشهر شده است.
مهرانگیز گفت: در سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر دستوراتی در رابطه با کاهش آلایندگی ناشی از مشعل سوزی در منطقه عسلویه صادر شد؛ میزان مشعلسوزی در آن زمان ۸.۹ میلیون متر مکعب در روز بود که امروز با پیگیریهای صورتگرفته به ۵.۹ میلیون متر مکعب رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین به ۱۹۰ بازدید خود از زندانهای استان بوشهر و بیش از هزار و ۲۰۰ دیدار با خانوادههای زندانیان این استان طی سه سال گذشته اشاره کرد و از برگزاری صددرصدی مزایدات این دادگستری به صورت الکترونیک خبر داد.
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