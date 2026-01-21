ایثار تا آخرین نفس؛ اهدای اعضای بدن شهید اسفراین به سه بانو

به گزارش خبرنگار مهر، شهید علیاصغر حسنزاده جوشقان، جانشین فرماندهی انتظامی اسفراین و از مدافعان امنیت، که در جریان اغتشاشات موسوم به «پنجشنبه سیاه اسفراین» بر اثر حمله وحشیانه عناصر داعشیصفت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش، ایثار را تا واپسین لحظه معنا کرد.
در اقدامی خداپسندانه، شش عضو از پیکر پاک این شهید والامقام برای نجات جان بیماران نیازمند، اهدا شد؛ اقدامی که زندگی دوباره را به سه بانوی بیمار بازگرداند.
زینب حقانی، همسر این شهید رشید فراجای خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیار تمایل داشتم قلب همسرم نیز اهدا شود تا همچنان بتپد و زندگی ببخشد، اما به دلایل پزشکی این امر مقدور نبود.
وی افزود: پیگیر هستم بدانم اعضای بدن همسرم به چه افرادی اهدا شده است و امیدوارم این هدیه الهی، مرهمی بر درد بیماران باشد.
در پی درخواست همسر این شهید بزرگوار، خبرنگار مهر با مسئول واحد فرآوری اهدای اعضای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تماس گرفت که وی اعلام کرد: سه عضو از بدن شهید والامقام علیاصغر حسنزاده جوشقان به سه بانوی اهل خراسان رضوی اهدا شده است.
مهری فرشاد ادامه داد: کبد این شهید به بانویی ۵۸ ساله اهل سبزوار، یک کلیه به بانویی ۳۶ ساله اهل مشهد و کلیه دیگر به بانویی ۳۸ ساله اهل مشهد پیوند زده شد.
وی با بیان اینکه این پیوند، نخستین اهدای عضو شهید مدافع امنیت در خراسان شمالی از ابتدای سال جاری است، افزود: قرنیهها و پوست این شهید بزرگوار به بانک نگهداری اعضای بدن دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی ارسال شده و فرآیند پیوند آنها به بیماران نیازمند در دست پیگیری است.
فرشاد بیان کرد: هر سه بانوی دریافتکننده عضو، سالها در لیست انتظار پیوند قرار داشتند.
شهید علیاصغر حسنزاده جوشقان، متولد شهریورماه سال ۱۳۵۶ و اهل روستای جوشقان اسفراین بود که روز هجدهم دیماه، در کربلای خونین شهرستان اسفراین و در جریان حمله گروههای تروریستی، به همراه دادستان این شهرستان دچار جراحات شدید و سوختگی از ناحیه دو دست شد و سرانجام روز بیستودوم دیماه، با اهدای اعضای بدنش، ققنوسوار به شهادت رسید.
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