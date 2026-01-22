حجتالله مؤمنی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزشوپرورش لرستان در ایام دهه فجر امسال برنامههای متنوعی با مشارکت قسمتهای مختلف فرهنگی، تربیتی و ورزشی در لرستان اجرا خواهد کد.
وی عنوان کرد: پویشهای مختلفی در راستای هویت ایرانیاسلامی بین مدارس و دانشآموزان استان اجرا خواهد شد.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان، تأکید کرد: تمام برنامهها با محوریت دانشآموزان و در محل مدرسه برگزار میشوند.
مؤمنی از برگزاری جشنهای دهه فجر در سطح مدارس لرستان خبر داد و گفت: برنامههای فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی متنوعی در ایام دهه فجر امسال در سطح مدارس استان اجرا میشود.
