افزایش ۶ درصدی معاینات اجساد قضایی در کردستان

بهزاد غضنفری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری پزشکی قانونی استان کردستان بر مبنای رسالت خود به هزار و ۲۱ مورد معاینه اجساد قضایی پرداخته است.

وی افزود: معاینات پزشکی قانونی از اجساد قضایی در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش دارد بطوریکه سال گذشته تعداد معاینات انجام شده در این حوزه ۹۶۳ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع هزار و ۲۱ معاینه اجساد قضایی استان ۲۱۲ نفر زن و ۸۰۹ نفر مرد بودند.

انجام کالبد شکافی در تمام ساعات شبانه روز

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با بیان اینکه کالبدشکافی در تمام ساعات شبانه‌روز انجام می‌شود، عنوان کرد: استان کردستان از معدود استان‌هایی است که به دلیل فرهنگ مردم منطقه مبنی بر تسریع در دفن اجساد و فشار بستگان متوفی، کالبدشکافی را در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: به‌شرط آنکه کار قضایی جسد انجام شده و جسد به پزشکی قانونی ارجاع شده باشد و بستگان متوفی در دسترس باشند، معاینه جسد و صدور گواهی حداکثر دو ساعت زمان می‌برد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با هدف رفع ابهامات عمومی، به توضیح دقیق فرآیند کالبدشکافی پرداخت و گفت: کالبدشکافی شامل معاینه سروجمجمه و احشای داخلی بدن است و مغز و احشای داخلی (قلب، ریه‌ها، کبد، طحال، روده‌ها و کلیه‌ها) بررسی می‌شوند و پس از نمونه‌برداری‌های لازم (در صورت لزوم)، تمام احشا به داخل بدن بازگردانده و پوست بخیه می‌شود.