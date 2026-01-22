طرح ارتقای انضباط اجتماعی در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سه سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را در حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۱ فقره سرقت تجهیزات مخابراتی مشاعات ساختمانی اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح با رانندگان متخلف نیز برخورد شده افزود دراین‌رابطه تعداد ۱۰ خودرو و دو موتورسیکلت نیز به دلیل آلودگی صوتی همراه‌نداشتن مدارک سرعت غیرمجاز نیستند کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توقیف شده‌اند.

وی از مردم خواست هر گونه مورد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.