به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد در پیامی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام سجاد(ع) و همزمانی آن با روز پاسدار، این ایام را فرصتی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای پاسداران در صیانت از استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی که جهان امروز آکنده از بحران‌ها، جنگ‌ها و توطئه‌های پیچیده است، نه تنها حافظ امنیت ایران اسلامی بلکه نماد مقاومت فعال در برابر نظام سلطه به شمار می‌روند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه کارنامه سپاه پاسداران برگرفته از مجاهدت‌های مخلصانه در عرصه‌های مختلف است، افزود: از دفاع مقدس تا میدان‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی، سپاه همواره با رویکردی جهادی و انقلابی در مسیر اعتلای کشور گام برداشته و آثار این تلاش‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی الهام‌بخش ملت‌های آزاده بوده است.

سردار موحد در بخش دیگری از پیام خود، ضمن تبریک این مناسبت به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و پاسداران سرافراز، به‌ویژه رزمندگان، جانبازان و آزادگان، تصریح کرد: استان مازندران با پیشینه درخشان دینی و انقلابی، همواره خاستگاه نیروهای مؤمن و فداکاری بوده که در صف نخست دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند.

وی در پایان، توفیق و سلامتی رهبر معظم انقلاب، سربلندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عزت و اقتدار ملت ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.