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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

توانمندسازی معلمان گامی برای کاهش مخاطرات فضای مجازی بین دانش‌آموزان

توانمندسازی معلمان گامی برای کاهش مخاطرات فضای مجازی بین دانش‌آموزان

سنندج- مشاور عالی رئیس شورای فضای مجازی کشور گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی برای توانمندسازی معلمان در حوزه سواد رسانه‌ای گامی ارزشمند برای کاهش مخاطرات فضای مجازی میان دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام انبیایی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سواد رسانه و آسیب‌های فضای مجازی که ویژه معلمان کردستانی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کاهش آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی و آگاه‌سازی دانش‌آموزان نیاز امروز جامعه است و در این راستا باید معلمان به عنوان کسانی‌که بیشترین ارتباط را دانش‌آموزان دارند توانمند شوند.

وی افزود: معلم‌ها قلب تپنده جامعه هستند و بیشترین ارتباط را با فرزندان دارند و معلمانی که در فضای مجازی با دانش‌آموزان ارتباط دارند، می‌توانند ارتباط بهتری با دانش‌آموزان بگیرند.

وی یادآور شد: برگزاری کارگاه آموزشی‌سواد رسانه زمینه ساز به‌روز رسانی دانش رسانه‌ای معلمان است تا بتوانند با آخرین یافته‌های رسانه آشنا و بهترین اطلاعات را به نوجوانان ارائه دهند.

در این کارگاه آموزشی یک روزه که به همت آموزش و پرورش کردستان برگزار شد، ۶۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی حضور داشتند.

کد مطلب 6728472

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