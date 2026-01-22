به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام انبیایی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سواد رسانه و آسیبهای فضای مجازی که ویژه معلمان کردستانی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کاهش آسیبها و مخاطرات فضای مجازی و آگاهسازی دانشآموزان نیاز امروز جامعه است و در این راستا باید معلمان به عنوان کسانیکه بیشترین ارتباط را دانشآموزان دارند توانمند شوند.
وی افزود: معلمها قلب تپنده جامعه هستند و بیشترین ارتباط را با فرزندان دارند و معلمانی که در فضای مجازی با دانشآموزان ارتباط دارند، میتوانند ارتباط بهتری با دانشآموزان بگیرند.
وی یادآور شد: برگزاری کارگاه آموزشیسواد رسانه زمینه ساز بهروز رسانی دانش رسانهای معلمان است تا بتوانند با آخرین یافتههای رسانه آشنا و بهترین اطلاعات را به نوجوانان ارائه دهند.
در این کارگاه آموزشی یک روزه که به همت آموزش و پرورش کردستان برگزار شد، ۶۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی حضور داشتند.
نظر شما