۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

دانش آموزان بصیرت وآگاهی خود را نسبت به تهدیدات مجازی تقویت کنند

زنجان-مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دانش آموزان از تهدیدات و آسیب هایی که فضای مجازی دارد باید بصیرت و آگاهی لازم را داشته باشند.

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث یک واحد درسی تفکر و سواد رسانه ای اشاره کرد و افزود: دانش آموزان از شبکه های مجازی و رسانه ها استفاده زیادی می کنند و باید اشرافیت و سواد لازم برای استفاده از این فضا را داشته باشند.

وی با بیان اینکه  باید دانش آموزان اطلاع لازم از هجوم رسانه ای دشمن را در خود تقویت کنند، گفت: دانش آموزان از تهدیدات و آسیب هایی که فضای مجازی دارد باید بصیرت و آگاهی لازم را داشته باشند.

تمجیدی توجه به ارتقاء آموزشی را رسالت مهم معلمان عنوان کرد و یاد آورشد: توجه به این امر مهم باعث تقویت بنیه علمی دانش آموزان می شود.

وی تاکید کرد:دانش آموزان باید با اهداف رسانه ای دشمن آگاه شوند بنابراین کتاب درسی تفکر و سوادرسانه ای تدوین شده تا استفاده از فضای رسانه ای در بین دانش آموزان تقویت شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یاد آورشد: نحوه استفاده از فضای مجازی در این کتاب به دانش آموزان یاد داده می شود.

تمجیدی افزود: دانش آموزان باید بدانند که امروز دشمن با جنگ نرم و ابزارهای مختلف از جمله شبکه های مجازی وارد عرصه شده که می توان از این فضا استفاده خوب یا بد داشت.

