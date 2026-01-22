  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۰۹

اصغری: تولید نهاده های طیور در آذربایجان‌ غربی تقویت می‌شود

اصغری: تولید نهاده های طیور در آذربایجان‌ غربی تقویت می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: تولید دان مرغی برای واحدهای طیور در سطح استان تقویت خواهد شد تا زمینه برای افزایش تولید گوشت مرغ در ماه‌های آینده فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری پنجشنبه شب در جریان بازدید از کارخانه تولید خوراک طیور زنجیره اقتصاد گستر سالم در ارومیه، اظهار کرد: استان آذربایجان‌غربی با تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال، یکی از قطب‌های تولید این محصول در کشور است.

وی تاکید کرد : سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان پیگیر ایجاد گشایش‌های لازم برای تامین مالی و دانی صنعت طیور است.

اصغری افزود : با حمایت های استاندار آذربایجان‌ غربی هیچ مشکلی در صادرات محصولات این صنعت از جمله گوشت مرغ و دان مرغی مازاد بر مصرف وجود ندارد.

وی گفت: این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تامین نیاز بازار در ایام‌پر مصرف پیش رو از جمله ماه مبارک رمضان و ایام نوروز صورت می‌گیرد.

مدیرعامل زنجیره اقتصاد گستر سالم نیز در جریان این‌بازدید اعلام کرد که جوجه‌ریزی در بهمن ماه با قوت بیشتر و با تامین دان مرغی واحدها، بیش از ماه‌های گذشته ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6728494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها