به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری پنجشنبه شب در جریان بازدید از کارخانه تولید خوراک طیور زنجیره اقتصاد گستر سالم در ارومیه، اظهار کرد: استان آذربایجانغربی با تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال، یکی از قطبهای تولید این محصول در کشور است.
وی تاکید کرد : سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان پیگیر ایجاد گشایشهای لازم برای تامین مالی و دانی صنعت طیور است.
اصغری افزود : با حمایت های استاندار آذربایجان غربی هیچ مشکلی در صادرات محصولات این صنعت از جمله گوشت مرغ و دان مرغی مازاد بر مصرف وجود ندارد.
وی گفت: این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تامین نیاز بازار در ایامپر مصرف پیش رو از جمله ماه مبارک رمضان و ایام نوروز صورت میگیرد.
مدیرعامل زنجیره اقتصاد گستر سالم نیز در جریان اینبازدید اعلام کرد که جوجهریزی در بهمن ماه با قوت بیشتر و با تامین دان مرغی واحدها، بیش از ماههای گذشته ادامه خواهد یافت.
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