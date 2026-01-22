  1. استانها
  2. گلستان
۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

تیم بسکتبال شهرداری گرگان بدون حضور تماشاگرانش برد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان بدون حضور تماشاگرانش برد

گرگان-در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور تیم شهرداری گرگان در یک بازی یک طرفه بدون حضورهوادارانش با نتیجه ۱۰۰ بر ۷۴ از سد مهگل البرز گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان در این بازی به دستور شورای تامین و با هدف ایجاد امنیت و بدون حضور تماشاگر به مصاف حریف خود رفت.

شهرداری گرگان کوارتر نخست را با برتری ۲۰ بر ۱۸ پشت سرگذاشت و در ادامه در کوارترهای دوم، سوم و چهارم با نتایج ۴۷ بر ۴۲، ۷۳ بر ۵۸ و ۱۰۰ بر ۷۴ همچنان پیشتاز بازی بود تا در نهایت تیم برتر این میدان شد.

صالح مخدومی سرمربی شهرداری گرگان گفت: بعد از بازی با آبادان به دلیل کنسل شدن بلیط های پرواز به سختی و در چند مرحله به گرگان رسیدیم و تمرینات خوبی را طی هفته گذشته انجام ندادیم.

وی با بیان اینکه مهگل تیم جوان و دونده ای است، ادامه داد: در کوارتر اول نتوانستیم خیلی خوب ظاهر شویم و انتظار آن را هم داشتیم اما هرچه از زمان بازی گذشت توانستیم هماهنگ تر و در نهایت برنده میدان باشیم.

مخدومی با تاکید بر اینگه گرگان با هوادارانش زنده است، اظهار کرد: این سالن با بودن هوادارانش و هیجانی که وجود دارد بسیار ارزشمند است و این گله را از مسئولین استانی دارم که بازی را بدون تماشاگر برگزار کردند.

سرمربی تیم شهرداری گرگان گفت: در سالن بسکتبال گرگان هیچ وقت حاشیه ای وجود نداشته است و مسئولین استانی شرایط حضور هواداران گرگانی را مهیا می کردند تا بازی با حضور هواداران برگزار شود چرا که بازی با حضور آن ها ارزشمند است.

کد مطلب 6728545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها