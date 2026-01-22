تیم بسکتبال شهرداری گرگان بدون حضور تماشاگرانش برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان در این بازی به دستور شورای تامین و با هدف ایجاد امنیت و بدون حضور تماشاگر به مصاف حریف خود رفت.

شهرداری گرگان کوارتر نخست را با برتری ۲۰ بر ۱۸ پشت سرگذاشت و در ادامه در کوارترهای دوم، سوم و چهارم با نتایج ۴۷ بر ۴۲، ۷۳ بر ۵۸ و ۱۰۰ بر ۷۴ همچنان پیشتاز بازی بود تا در نهایت تیم برتر این میدان شد.

صالح مخدومی سرمربی شهرداری گرگان گفت: بعد از بازی با آبادان به دلیل کنسل شدن بلیط های پرواز به سختی و در چند مرحله به گرگان رسیدیم و تمرینات خوبی را طی هفته گذشته انجام ندادیم.

وی با بیان اینکه مهگل تیم جوان و دونده ای است، ادامه داد: در کوارتر اول نتوانستیم خیلی خوب ظاهر شویم و انتظار آن را هم داشتیم اما هرچه از زمان بازی گذشت توانستیم هماهنگ تر و در نهایت برنده میدان باشیم.

مخدومی با تاکید بر اینگه گرگان با هوادارانش زنده است، اظهار کرد: این سالن با بودن هوادارانش و هیجانی که وجود دارد بسیار ارزشمند است و این گله را از مسئولین استانی دارم که بازی را بدون تماشاگر برگزار کردند.

سرمربی تیم شهرداری گرگان گفت: در سالن بسکتبال گرگان هیچ وقت حاشیه ای وجود نداشته است و مسئولین استانی شرایط حضور هواداران گرگانی را مهیا می کردند تا بازی با حضور هواداران برگزار شود چرا که بازی با حضور آن ها ارزشمند است.