سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی به ۳۰۶ نفر در پی وقوع ۶۸ حوادث جوی به‌ویژه برف و کولاک طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۹ مادر باردار نیز در حوادث جوی دچار مشکل شده بودند که ۵ نفر از آنان با آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

صابر جودی، سرپرست این جمعیت، با ارائه گزارشی از عملکرد امدادگران استان در بازه زمانی ۲۴ دی‌ماه تا دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۸۷ حادثه در سطح استان به ثبت رسیده است که ۶۸ مورد آن مربوط به حوادث جوی ناشی از برف و کولاک بوده است.

وی افزود: در این حوادث، ۳۶۶ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶۶ نفر مصدوم و ۳۴ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین متأسفانه در این مدت ۵ نفر فوتی گزارش شده و عملیات رهاسازی پیکر ۲ نفر نیز انجام شده است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده گفت: امدادگران استان به ۲۴۸ نفر امدادرسانی مستقیم کرده و ۱۵ نفر را اسکان اضطراری دادند که ۷ نفر در اماکن متعلق به جمعیت و ۸ نفر در سایر اماکن اسکان یافتند. همچنین ۳۵ نفر به مناطق امن منتقل شدند.

جودی ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، ۱۴ بسته غذایی اضطراری توزیع شده و ۶۹ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز رهاسازی شد.

وی با تأکید بر اهمیت امدادرسانی به گروه‌های آسیب‌پذیر افزود: از مجموع حوادث جوی ثبت‌شده، ۹ حادثه مربوط به وخامت حال مادران باردار بوده است که از این تعداد، ۵ مادر باردار با آمبولانس‌های هلال‌احمر و با رعایت کامل اصول ایمنی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به توان عملیاتی استان گفت: در این بازه زمانی، ۹۳ تیم عملیاتی متشکل از ۲۵۴ نفر نیروی عملیاتی با به‌کارگیری ۷۸ دستگاه آمبولانس، ۴ خودروی نجات و ۱۱ خودروی وانت کمک‌دار در عملیات‌های امداد و نجات مشارکت داشتند.