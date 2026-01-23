به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان به مناسبت اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و روز جانباز پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
حلول ماه مبارک شعبان، میلاد حضرت سیدالشهدا (ع)، میلاد علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس (ع) و میلاد فرخنده حضرت سیدالساجدین (ع)، فصل زیبایی از معنویت، اخلاص و حقطلبی در تقویم امت اسلامی است.
وجود این اعیاد و درسهای بزرگ قیام عاشورا همواره چراغ راه شیعیان و زمینهساز تعالی اسلام و امت شیعه در عرصه جهانی شده و اکنون نیز این رسالت بزرگ پس از سالها بیداری و دشمنستیزی به طور ویژه بر دوش سپاهیان عزیز و بسیجیان مخلص قرار دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان نهادی برخاسته از متن جامعه و متکی بر ولایتمداری و روحیه جهادی در طول بیش از چهار دهه از حیات پربار خویش، در حساسترین برهههای تاریخ انقلاب اسلامی و ایران عزیز با حضور مؤثر و مقتدرانه در صحنههای دفاع مقدس، مقابله با فتنههای دشمنان داخلی و خارجی، مبارزه با تروریسم، حفاظت از امنیت ملی و تمامیت ارضی، نقش بیبدیلی ایفا نموده و امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی، مرهون جانفشانیها و فداکاریهای این عزیزان است.
امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مأموریتهای نظامی و امنیتی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نیز یارویاور مردم و دولت بوده و حضوری فعال و اثربخش در خدمتگزاری به ملت بزرگ ایران داشته که این توفیق بزرگ نیز ریشه در مردممحوری و باور عمیق این نهاد به تلاش برای سرافرازی سرزمین اسلامی دارد.
بیشک در این میان رزم سرداران و رزمندگان لرستان، یادآور غیرت و میهنپرستی مردمان لر در هشت سال جنگ تحمیلی بهویژه عملیات های حاج عمران، بیتالمقدس، کربلای ۴ و ۵، مرصاد و نبرد جانانه در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی است که بازهم بخشی از بیچارگی رژیم صهیونیستی و ارباب آمریکاییاش را در این خطه رقم زدند.
اینجانب ضمن تبریک مجدد فرارسیدن اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و جانباز به محضر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، فرماندهان و آحاد پاسداران و جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی و استان لرستان، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران این نهاد مقدس و ملت بزرگ ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال؛ عزت و اقتدار روزافزون برای فرزندان غیور و مخلص انقلاب در سپاه پاسداران و توفیق خدمتگزاری در مسیر تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت مینمایم.
نظر شما