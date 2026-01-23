به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت روز پاسدار آمده است: نسیم خوش ماه شعبان، ماه فضل و رحمت و رضوان وزیدن گرفت و آسمان و زمین به یمن قدوم ستارگان تابناک خاندان عصمت و طهارت، مزین شد و سومین روز این ماه عظیم، سالروز ولادت سید و سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین (ع) که به ابتکار جاودانه و شگفتانه‌ حضرت امام خمینی (ره) «روز پاسدار» نام‌گذاری شد.

حضرت امام حسین (ع) در طول حیات طیبه خود، به عنوان حافظ و مروج دین و شریعت نبوی و آموزگاران بشریت، فداکاری و حریت و گذشتن از جان را برای زنده نگه داشتن دین به ما آموخت و به راستی پاسداران رشید ایران اسلامی با تأسی به مولا و مقتدای خود حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شایستگی منزلت پاسداری را حفظ کرده و در معنویت گرایی، ولایت مداری، روحیه جهادی و انقلابی، آمادگی همه جانبه دفاعی و نظامی، ایثار و شهادت طلبی، دفاع از ارزش ها، دانش افزایی و خلاقیت و نوآوری، الگو و سرآمد هستند.

رزمندگان و کارکنان مجاهد انتظامی نیز در کنار پاسداران غیور و از خود گذشته، یک دل و یک صدا، تا پای جان در راه خدمتگزاری به ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی ثابت قدم بوده و در برابر دشمنان این سرزمین مقدس سخت و محکم هستند و شهادت در این راه نورانی را سعادت ابدی می دانند که این مهم فقط از تربیت یافتگان مکتب عاشورا بر می آید.

سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با گرامیداشت این روز فرخنده؛ به شهیدان همیشه جاوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سیدالشهداء مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان و شهیدان پاسدار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فتنه اخیر آمریکایی صهیونی، درود فرستاده و دوام توفیق و درخشش‌ سپاه مقتدر مردمی و پاسداران عزیز انقلاب در اجرای ماموریت‌های خطیر به ویژه پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی در پرتو عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از خدای کریم و سبحان مسئلت می نماید.