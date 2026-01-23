به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه اراک اظهار کرد: ملت بزرگ و مؤمن ایران اسلامی با اتحاد، انسجام و بصیرت، توطئه دشمنان برای تجزیه کشور را ناکام گذاشت و اجازه تحقق اینگونه خیالپردازیها را نداد.
وی افزود: ملت ایران با تقدیم شهدا، رژیم طاغوت را از کشور بیرون راند و هرگز اجازه بازگشت آن را نخواهد داد.
دری نجفآبادی تصریح کرد: ملت ایران همواره هوشیار و پایدار باقی میماند و با وحدت و آگاهی ملی، اجازه نخواهد داد هیچ تهدید یا توطئهای علیه امنیت و استقلال کشور به ثمر برسد.
وی ادامه داد: ایران اسلامی با شجاعت و پایمردی مردم، اجازه تعرض به حتی یک وجب از خاک خود را به دشمنان نداد و در رویدادهای اخیر، آمریکا تحقیر شد.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: در راهپیمایی اخیر، هوشیاری و آگاهی ملت ایران و عشق به انقلاب و رهبری به روشنی نمایان شد.
وی افزود: آشوبگران در برخی مناطق اراک اقدام به تخریب مصلی، مساجد، مدارس و تجهیزات عمومی کردند اما با هوشیاری مردم و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی توطئههای آنان ناکام ماند.
دری نجفآبادی گفت: ایران متعلق به همه مردم است و همه شهروندان زیر پرچم جمهوری اسلامی با افتخار زندگی میکنند.
وی افزود: انقلاب اسلامی بر پایه ارزشها و اندیشه عاشورایی بنیان نهاده شده و ملت ایران با روحیه اصحاب اباعبدالله(ع) همواره در راه حفظ و پیشبرد انقلاب جانفشانی میکند.
امام جمعه اراک گفت: پاسداران انقلاب اسلامی با وفاداری به ارزشها و اصول انقلاب، همواره در صف نخست دفاع از کشور، امنیت و دستاوردهای ملت قرار دارند.
دری نجفآبادی آبادی تصریح کرد: روز پاسدار فرصتی است برای تجلیل از جانفشانی و پشتیبانی مستمر آنان از انقلاب و آرمانهای امام و رهبری است.
وی ادامه داد: پاسداران انقلاب اسلامی با حضور مستمر در میدانهای امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، پشتوانهای مطمئن برای ملت و انقلاب هستند و همواره آماده مقابله با تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی می باشند.
آیتالله دری نجفآبادی با تأکید بر دغدغههای معیشتی مردم، بر لزوم همکاری و اقدام همهجانبه مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی شهروندان افزود: حل مشکلات اقتصادی نیازمند همافزایی نهادها و دستگاههای مختلف است.
وی بیان کرد: هر اقدام مسئولانه میتواند زندگی مردم را بهبود بخشد و اعتماد عمومی را تقویت کند.
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