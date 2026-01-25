بارش برف در استان کرمان؛ برخی گدارها مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، شامگاه یکشنبه در تشریح آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان کرمان به خبرنگاران گفت: گدار کفنوئیه به دلیل بارش برف مسدود شده و نیروهای راهداری در حال انجام عملیات بازگشایی هستند.

وی افزود: گدار هشون در محور «بافت–سیرجان» نیز به علت بارش برف مسدود شده که اقدامات لازم برای بازگشایی آن در حال انجام است.

نژادخالقی، با بیان اینکه گدار سربیژن باز است و راه‌های ارتباطی جنوب استان نیز در وضعیت عادی قرار دارند، تصریح کرد: تاکنون گزارشی از جاری شدن سیلاب در استان دریافت نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، گفت: همراه داشتن زنجیرچرخ الزامی است و شهروندان حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: امشب احتمال یخ‌زدگی جاده‌ها وجود دارد و حتی در صورت توقف بارش، کاهش دما می‌تواند موجب لغزندگی معابر شود و تردد تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.