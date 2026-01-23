تعطیلی ادارات، مدارس و مراکز آموزشی گلستان در پی برودت هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برودت هوا در استان گلستان و سایر نقاط کشور و بهمنظور پایداری شبکه گاز سراسری، کمیته شرایط اضطراری ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با تعطیلی گسترده دستگاههای اجرایی موافقت کرد.
بر این اساس و با عنایت به درخواست شرکت گاز استان، کلیه دستگاههای اجرایی شامل مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، بیمهها و سایر واحدها، به استثنای دستگاههای خدماترسان، فردا شنبه ۴ بهمنماه تعطیل خواهند بود.
همچنین مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در سراسر استان گلستان در این روز تعطیل است. مراکز خدمات ضروری، امدادی و درمانی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
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