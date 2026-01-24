شوق و شور همگانی همزمان با میلاد نور؛ استان سمنان رخت شادی بر تن کرد 

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آئین گرامی داشت سالروز میلاد با سعادت امام حسین(ع) و شب میلاد علمدار ایشان حضرت عباس(ع)، روز پاسدار و جانباز و همچنین ایام نیکوی شعبان در اقصی نقاط استان سمنان و با حضور مردم متدین و خداجوی این استان برگزار شد.

مراسم گرامی داشت ایام شعبانیه در مساجد، حسینیه ها و همچنین بقاع متبرکه استان سمنان با حضور پرشور مردم برگزار شد و شهرداری ها در میادین اصلی شهر و همچنین بر بان برخی مساجد استان سمنان نورباران و آتش افشانی کردند.

شور و شوق جشن در معابر شهرهای استان سمنان

موکب های پذیرایی نیز در برخی میادین و معابر اصلی شهرهای استان سمنان با چای و شیر گرم از مهمانان و عاشقان امام حسین(ع) پذیرایی کردند و بوی دود اسپند در خیابان ها پیچید. مردم متدین استان علیرغم سرمای شدید در این آئین معنوی حضور یافتند.

در این روزها همچنین مراسم قدردانی از پاسداران انقلاب اسلامی و جانبازان دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم و دفاع از وطن نیز توسط اقشار مختلف مردم برگزار شده است گروهی از مردم استان در قالب تشکل های مردمی به پاسداران سبز پوش انقلاب اسلامی با اهدای شاخه گل، ادای احترام کردند.

روز جمعه همچنین بخش بزرگی ازخطبه های خطیبان جمعه استان سمنان هم به گرامی داشت سالروز ولادت با سعادت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) اختصاص داشت و ائمه جمعه از اهمیت ماه شعبان و مناجات شعبانیه و همچنین روزه داری و صدقه دادن در این ماه صحبت کردند.

فضیلت شعبان و سالروز ولادت امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع)

درباره فضیلت این ایام هم صحبت بسیار است آنطور که حجت الاسلام علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت این روزها می گوید: نقل است که پیامبر(ص) فرمودند در ماه شعبان استغفار از گناهان و همچنین صدقه دادن در راه خدا و کمک به نیازمندان در کنار روزه داری و ذکر کثیر، بسیار اهمیت دارد موضوعی که باید به آن توجه کرد استغفار کثیر در این ایام است زیرا این ایام عزیز و یوم الله هستند.

آرامی با بیان اینکه دوری از گناه، ذکر خداوند متعال و همچنین توبه و استغفار فراوان به خصوص با دهان روزه از مهمترین توصیه های ما در ماه شعبان است، تاکید کرد: حضور در مراسم گرامی داشت ماه شعبان نیز ثواب دارد زیرا این ایام متعلق به امام حسین(ع) است.

وی همچنین خواستار تکریم پاسداران و جانبازان این بزرگ مردان و حافظان انقلاب اسلامی و اسلام شد و افزود: امام حسین(ع) پاسدار اسلام و ارزش های دین خدا بودند و به همین دلیل این روز روز پاسدار نام گذاری شده و بهترین فرصت است که از حافظان این انقلاب و سرزمین تشکر و قدردانی کرد.

گرامی داشت روز پاسدار و جانباز

حجت الاسلام قاسم عین الکمال امام جمعه موقت شهر دیباج و کارشناس مسائل دینی و فرهنگی نیز درباره حضرت ابوالفضل (ع) توضیح داد: ایشان الگوی جوانمردی، غیرت، بصیرت، وفاداری و ادب هستند و امام حسین(ع) نماد پاسداری از اسلام محسوب می شوند.

عین الکمال با بیان اینکه جانبازان ما درس عبرت و وفاداری درس صبر و استقامت را از مولایشان ابوالفضل العباس علیه السلام آموختند، تاکید کرد: زمانی که حضرت فریاد زدند والله ان قَطَعتموا یَمینی آنی اًحامی اَبداً عن دینی؛ لذا همه در برابر جانبازان مسئولیم که برای امنیت ما رفتند و سلامتی خود را دادند و امروز توجه و تکریم این عزیزان وظیفه ما است.

وی همچنین سالروز ولادت با سعادت امام حسین(ع) را هم گرامی داشت و بیان کرد: پاسداران از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع می کنند و برای همیشه امام حسین (ع) را الگو و اسوه خویش قرار می دهند و لذا این روز را هم باید گرامی داشت.

فضیلت ماه شعبان و اعمال آن

نماینده ولی فقیه در استان سمنان روز گذشته درباره فضیلت شعبان نکات جالبی را بیان کرد. حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خصوص این ماه و در جمع مردم سمنان در مصلای امام علی(ع) گفت: «شعبان» از ماده شَعب و تشعّب یعنی تقسیم گرفته شده است. نبی اکرم(ص) فرمود «اِنَّما سُمّیَ شعبانَ لِأَنّهُ یَتَشَعَّبُ فِیهِ أرزاقُ الْمُؤمِنینَ» ماه شعبان، شعبان نامیده شد؛ زیرا روزی و ارزاق مومنان، در این ماه تقسیم می‌شود.

مطیعی با بیان اینکه حضرت محمد مصطفی(ص) همچنین فرمود «إنّما سُمی شعبان لأنه یَتشعّبُ فیه خَیر کثیر لِرمَضان» در ماه شعبان، روزی و خیر کثیر [به مؤمنان] داده می‌شود تا در ماه مبارک رمضان بیشترین استفاده را داشته باشیم، ابراز کرد: رسول اکرم(ص) ماه شعبان را ماه خودشان نامیدند و فرمود «شَعبَانُ شَهری، رَحِمَ الله مَن اَعَانَنِی عَلَی شَهرِی» ماه شعبان ماه من است، رحمت خدا بر آن کسی باد که من را در این ماه اعانت و کمک کند.

وی افزود: یکی از کارهایی که می‌تواند به‌عنوان کمک و یاری پیامبر(ص) در این ماه از آن یاد کرد در صلوات خاصه ماه شعبان آمده است و این صلوات هنگام زوال آفتاب یعنی ظهر و نیز نیمه‌شب خوانده می‌شود. در این صلوات خاصه داریم که «هَذَا شَهْرُ نَبِیِّکَ سَیِّدِ رُسُلِکَ شَعْبَانُ الَّذِی حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ الَّذِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ یَدْأَبُ فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ فِی لَیَالِیهِ وَ أَیَّامِهِ بُخُوعا لَکَ فِی إِکْرَامِهِ وَ إِعْظَامِهِ إِلَی مَحَلِّ حِمَامِهِ. اللَّهُمَّ فَأَعِنَّا عَلَی الاسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ فِیهِ وَ نَیْلِ الشَّفَاعَةِ لَدَیْهِ»

امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) الگوهای زندگی امروزی

کارشناس مسائل دینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ماه شعبان به خصوص روزهای ولادت امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) از آن جهت اهمیت دارد که ایشان همچنان اسوه و الگوی ما در پاسداری از اسلام و انقلاب اسلامی و ارزش های دینی و انقلابی مانند ولایت فقیه است، گفت: این روزها برای ما تلنگر هایی است که بدانیم باید از چه چیزهایی حفاظت کنیم.

حجت الاسلام محمد حسینی پور با بیان اینکه نقل مهم و معروفی است که می فرماید ببینید دشمن کجا را بیشتر می زند بدانید که همانجا راه درست است، تاکید کرد: این جمله امروز هم صدق می کند وقتی فتنه گران قبل از هر چیز به دنبال آتش زدن مساجد هستند یعنی برایشان اهمیت دارد که صدای مساجد ما خاموش شود زیرا مساجد را برای مردم ما مهم می دانند.

وی افزود: این نشان می دهد که پاسداری از دین خدا همچنین با الگو پذیری از امام حسین(ع) و ولایتمداری با الگوپذیری از حضرت عباس(ع)، هنوز هم برای ما باید اولویت باشد و لذا باید از ارزش های انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) که این روزها بیش از گذشته هم مورد اهداف دشمنان است، دفاع و حراست کنیم و این درس بزرگی است که روزهای ابتدای شعبان امسال به ما می دهد.