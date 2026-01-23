پیام تولیت حرم مطهر بانوی کرامت به مناسبت روز پاسدار و جانباز

آیت الله سید محمد سعیدی در پیامی فرارسیدن میلاد با سعادت سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار و خجسته ولادت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز را به همه پاسداران و جانبازان عزیز در سراسر میهن عزیز اسلامی و استان قم تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاه پاسداران مولود خجسته انقلاب اسلامی، میراث ماندگار امام راحل و از مولفه های قدرت نظام مقدس اسلامی است که نام جمعی از بهترین فرزندان این ملت و یاران فدایی نظام و ولایت، بر تارک آن می درخشد.

این نیروی الهی از همان نخستین روزهای شکل گیری خود همواره در خط مقدم حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و ارزش های آن قرار داشته و استوار و با صلابت در برابر تمامی توطئه ها و تهدیدات دشمنان بر علیه نظام ایستاده است و صفحات زرین و درخشان تاریخ انقلاب اسلامی‌، سرشار از ایثار، فداکاری و سلحشوری های پاسداران غیور و جان برکف می باشد.

روز جانباز نیز روز پاسداشت مجاهدان و سروقامتانی است که با اقتدا به علمدار نام آور کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) و در راه دفاع از دین و انقلاب، ردای پرافتخار جانبازی به تن کرده و نام آن ها به عنوان مایه افتخار ملت و مظهر شجاعت و ایثار و از خودگذشتگی در تاریخ این سرزمین ثبت و جاودانه شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران سرافراز انقلاب اسلامی به ویژه سرداران و فرماندهان شهید سپاه پاسداران، فرارسیدن میلاد با سعادت سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار و خجسته ولادت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز را به همه پاسداران و جانبازان عزیز در سراسر میهن عزیز اسلامی و استان قم تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق و سربلندی روز افزون همگی این عزیزان را تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و فرامین فرماندهی معظم کل قوا از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.