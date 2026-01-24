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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

بیشترین بارش برف‌وباران لرستان در نورآباد به ثبت رسید

بیشترین بارش برف‌وباران لرستان در نورآباد به ثبت رسید

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: در سامانه بارشی اخیر بیشترین بارش برف‌وباران استان مربوط به شهر نورآباد بوده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های ۲۷ ساعت گذشته در لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۴.۴ میلی‌متر، بروجرد ۰.۳ میلی‌متر، کوهدشت ۱.۳ میلی‌متر، الیگودرز ۱.۲ میلی‌متر، دورود ۰.۱ میلی‌متر و الشتر ۳.۸ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی‌ها در نورآباد را ۸.۷ میلی‌متر، ازنا ۱.۳ میلی‌متر، رومشکان ۰.۲ میلی‌متر، چگنی ۲ میلی‌متر، معمولان ۱ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲.۴ میلی‌متر، «سیلاخور» ۰.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۳.۵ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۴.۶ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در سامانه بارشی اخیر را ۲.۲ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: میزان بارش برف در الیگودرز ۶ سانتی‌متر، الشتر ۶ سانتی‌متر، نورآباد ۱۲ سانتی‌متر، ازنا یک سانتی‌متر، «سیلاخور» یک‌سانتی متر، «ریمله» پنج‌سانتی متر و «شول‌آباد» چهار سانتی‌متر بوده است.

کد مطلب 6729608

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