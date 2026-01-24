بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های ۲۷ ساعت گذشته در لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۴.۴ میلی‌متر، بروجرد ۰.۳ میلی‌متر، کوهدشت ۱.۳ میلی‌متر، الیگودرز ۱.۲ میلی‌متر، دورود ۰.۱ میلی‌متر و الشتر ۳.۸ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی‌ها در نورآباد را ۸.۷ میلی‌متر، ازنا ۱.۳ میلی‌متر، رومشکان ۰.۲ میلی‌متر، چگنی ۲ میلی‌متر، معمولان ۱ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲.۴ میلی‌متر، «سیلاخور» ۰.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۳.۵ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۴.۶ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در سامانه بارشی اخیر را ۲.۲ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: میزان بارش برف در الیگودرز ۶ سانتی‌متر، الشتر ۶ سانتی‌متر، نورآباد ۱۲ سانتی‌متر، ازنا یک سانتی‌متر، «سیلاخور» یک‌سانتی متر، «ریمله» پنج‌سانتی متر و «شول‌آباد» چهار سانتی‌متر بوده است.