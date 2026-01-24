قم در جشن میلاد انوار کربلا غرق نور و سرور شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر مقدس قم همزمان با اعیاد فرخنده میلاد امام حسین علیهالسلام، حضرت ابوالفضل العباس علیهالسلام و امام سجاد علیه السلام غرق در نور، سرور و جشن شد و مردم ولایتمدار با چراغانی و آذینبندی خیابانها، معابر و کوچهها و پخش چای و شربت و شیرینی، عشق و ارادت خالصانه خود را نسبت به خاندان اهل بیت(ع) نشان دادند.
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها بهصورت باشکوهی آذینبندی شد و برنامههای جشن و سرور از شب پنجشنبه با حضور زائران و مجاوران از سراسر کشور در این مکان مقدس برگزار شد.
مسجد مقدس جمکران نیز همزمان با ایام اعیاد شعبانیه شاهد حضور خیل عظیم زائران بود که ضمن ادای مناسک عبادی، در آیینهای جشن به مناسبت میلاد امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و امام زین العابدین(ع) شرکت کردند.
برنامههای متنوع فرهنگی، مدیحهسرایی و شعرخوانی در مساجد، تکایا و مقابر امامزادگان، جلوهای از ارادت مردمی به اهل بیت(ع) را به نمایش گذاشت.
در دفاتر مقام معظم رهبری در قم و بیوت مراجع عظام تقلید نیز مراسم جشن و بیان گوشههایی از زندگانی گهربار امام حسین(ع) برگزار شد.
همزمان، کاروانهای شادی و موکبهای فرهنگی و صلواتی از سوی سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم در سطح شهر حرکت کردند و با اجرای برنامههای شاد میدانی و خودرویی، جلوهای از نشاط اجتماعی و معنویت در معابر و محلات شهر ایجاد شد.
موکبها و ایستگاههای صلواتی با توزیع شیرینی، بستههای فرهنگی و پذیرایی مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند.
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