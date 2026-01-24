به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه پیش از ظهر شنبه در ارتباط تصویری با کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام ضمن اشاره به اهمیت صحیفه سجادیه، بر لزوم توجه به تربیت علمی و اخلاقی در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی در سخنان خود تصریح کرد: امام سجاد علیه‌السلام با تعلیم و تهذیب در جامعه اسلامی، به دنبال ایجاد تغییرات عمیق در جان انسان‌ها بود.

آیت‌الله جوادی آملی افزود: وظیفه حوزه‌ها و دانشگاه‌ها تنها به تحصیل علم محدود نمی‌شود، بلکه باید با تأسیس بسترهایی برای جهل‌زدایی و اصلاح اخلاقی جامعه همراه باشد. در این مسیر، مسجدها، هیئات و مجالس تربیتی نیز باید نقش مؤثری در تهذیب و جهل‌زدایی ایفا کنند.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: علم و اخلاق باید در کنار یکدیگر در جامعه اسلامی گسترش یابند تا جهل و جاهلیت از میان برداشته شود. وظیفه امام سجاد علیه‌السلام تنها تعلیم و تهذیب نبوده، بلکه مبارزه با جاهلیت و هدایت جامعه به سوی حقیقت انسانیت بوده است.

مرجع تقلید شیعه در ادامه به وظیفه گسترده‌تری که بر دوش امت اسلامی است، اشاره کرد و گفت: نظام امامت باید به عنوان پیشوایان امت اسلامی، با جاهلیت مقابله کند و تنها با تعلیم و تهذیب نمی‌توان این هدف را محقق ساخت. باید با حرکت علمی و عملی، افراد را به سمت رشد و کمال سوق داد.

وی همچنین بر اهمیت دعاهای امام سجاد علیه‌السلام در تهذیب نفس و روشن‌گری اندیشه‌های انسانی تأکید کرده و افزود: دعاهای امام سجاد علیه‌السلام نه تنها برای عبادت، بلکه برای هدایت و تربیت انسان‌ها در سطوح مختلف است.

آیت‌الله جوادی آملی در پایان با بیان این که هدف اصلی نظام اسلامی، رفع جاهلیت و تأسیس جامعه‌ای بر پایه آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است، اظهار امیدواری کرد که امت اسلامی با همت و تلاش در این مسیر، به کمال و سعادت دست یابد.