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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

جشنواره آدم برفی صدها شیروانی را به ورزشگاه آزادی کشاند

جشنواره آدم برفی صدها شیروانی را به ورزشگاه آزادی کشاند

شیروان- همزمان با بارش رحمت الهی، جشنواره آدم برفی با شرکت خانواده‌های شیروانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

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کد مطلب 6729730

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