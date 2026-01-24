https://mehrnews.com/x3bcTs ۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹ کد مطلب 6729730 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹ جشنواره آدم برفی صدها شیروانی را به ورزشگاه آزادی کشاند شیروان- همزمان با بارش رحمت الهی، جشنواره آدم برفی با شرکت خانوادههای شیروانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد. دریافت 49 MB کد مطلب 6729730 کپی شد مطالب مرتبط لحظههای بینظیر برفی با طعم چای آتشی در شیروان مهرپویان: دشمن با نوسان ارز بهدنبال بازگرداندن سلطه است امدادرسانی راهداران شیروان به تریلی گرفتار در برف محور فاروج-شیروان فاطمی: آب در ۲۷ روستای خراسان شمالی قطع شد داداشی: بارش پراکنده برف در خراسان شمالی پیشبینی میشود گودرزی: راه ارتباطی ۳۰۰ روستای خراسان شمالی بر اثر بارش برف مسدود شد عامل ارسال تصاویر نیروهای امنیتی شیروان به رسانههای معاند دستگیر شد برچسبها آدم برفی بارش برف برف و کولاک
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