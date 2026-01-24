پورمحمد: راه ارتباطی ۳۳۶ روستای آذربایجان شرقی بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز شنبه گفت: با وجود بازگشایی این راههای روستایی در چند روز گذشته راه ارتباطی ۳۷۲ روستای استان بر اثر کولاک بسته شده است.
وی با اشاره به این که همه راههای اصلی و فرعی استان باز است و صرفا در برخی مناطق و گردنهها شاهد کولاک هستیم افزود: بیشترین راههای روستایی بسته شده مربوط به بستان آباد و چاراویماق هرکدام ۶۰ روستا، اهر و سراب هر کدام ۵۰ روستا و هشترود ۴۰ روستا است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ماشین آلات سنگین این اداره کل بر بازگشایی راههای روستایی متمرکز شده است گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هشت هزار و ۹۳۰ کیلومتر باند از راههای استان برفروبی شده است.
پور محمد کمک رسانی به خودروها و مسافران را از دیگر اقدامات راهداری استان در عملیات زمستانی دانست و گفت: یک هزار و ۱۴ خودرو گرفتار شده در برف با کمک راهداران رها سازی شد و ۲۱ نفر مسافر که در شرایط بد آب و هوایی در راه مانده بودند، در محلهای از پیش تعیین شده، اسکان داده شدند.
وی از مسافران خواست قبل از حرکت، از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ راهداری از وضع جادهها اطلاع پیدا کنند.
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