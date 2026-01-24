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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

جریمه ۴۳۸ میلیون ریالی برای قاچاقچی سوخت در همدان

جریمه ۴۳۸ میلیون ریالی برای قاچاقچی سوخت در همدان

همدان ـ رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان از محکومیت متخلف پرونده قاچاق ۵۵۰ لیتر نفت‌گاز خارج از شبکه رسمی به پرداخت ۴۳۸ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی افشاری گفت: پرونده قاچاق ۵۵۰ لیتر سوخت نفت گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲۱۹ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق و تانکر سوخت بار شده به پرداخت ۴۳۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

افشاری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی همدان پس از کشف محموله سوخت از یک دستگاه کامیون، گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

کد مطلب 6729802

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