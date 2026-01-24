جریمه ۴۳۸ میلیون ریالی برای قاچاقچی سوخت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی افشاری گفت: پرونده قاچاق ۵۵۰ لیتر سوخت نفت گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲۱۹ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق و تانکر سوخت بار شده به پرداخت ۴۳۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

افشاری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی همدان پس از کشف محموله سوخت از یک دستگاه کامیون، گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.