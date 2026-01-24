به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این رشد چشمگیر، موقعیت استان را به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات گلخانه‌ای کشور تثبیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت گلخانه‌های استان در ۹ ماهه سال جاری، معادل ۱۸.۴ هکتار افزایش یافته و به ۳۰۴.۵ هکتار رسیده است، این در حالی است که مساحت کل گلخانه‌ها در سال گذشته ۲۸۶.۱ هکتار بوده و روند توسعه از ۲۰۳ هکتار در سال ۱۴۰۰، شتاب گرفته است.

رییس سازمان جهادکشاورزی همدان با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این بخش، تأکید کرد: توسعه گلخانه‌ها نه تنها ظرفیت تولید سالانه استان را به ۹۰ هزار تُن رسانده، بلکه موجب رونق چشمگیری در صادرات شده است.

وی ادامه داد: میزان صادرات محصولات گلخانه‌ای نسبت به سال گذشته، ۲۷.۵ درصد افزایش یافته و به ۴۰ هزار تُن رسیده است، همچنین، این بخش تاکنون زمینه اشتغال مستقیم ۲ هزار و ۴۰ نفر را در استان فراهم کرده است.

بهراملو، توسعه گلخانه‌ای را «محوری هوشمند» در تأمین امنیت غذایی و حفظ منابع حیاتی آب و خاک دانست و از برنامه‌های گسترده برای آینده خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر، یک هزار و ۹۰ هکتار طرح گلخانه‌ای در مراحل مختلف بررسی و اجرا قرار دارد و جزئیات این طرح‌ها شامل ۱۹۶ هکتار در حال بهره‌برداری، ۲۸۶ هکتار در دست اقدام، ۳۸۳ هکتار در مرحله مطالعه، و ۲۲۵ هکتار نیز در فاز امکان‌سنجی برای ایجاد شهرک‌های جدید در اراضی ملی و خصوصی است.