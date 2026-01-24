آیت الله اعرافی: مهدویت اندیشه راهبردی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی صبح شنبه در دومین جلسه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار که در سالن جلسات آستان مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای تولیت مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: اساس فعالیتهای این ستاد مبتنی بر اساسنامهای مصوب و مورد توافق اعضا و دبیرخانه است و همه باید برای پویایی، کارآمدی و پیشروی این نهاد ملی اهتمام داشته باشند.
وی افزود: اندیشه مهدویت و انتظار، صرفاً یک موضوع مناسکی یا مقطعی نیست، بلکه یک منظومه فکری چندبعدی است که در متن و روح انقلاب اسلامی نهادینه شده و باید در سیاستگذاریها و برنامههای ستاد بازتاب یابد.
برنامه پنجساله ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار تدوین شود
رئیس ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار تأکید کرد: تمامی اقدامات باید در قالب یک برنامه پنجساله و با هدفگذاری مشخص انجام شود تا نتایج ملموس و اثرگذار حاصل شود.
اعرافی خاطرنشان کرد: خط مقدم فعالیتهای مهدوی مردم، دانشگاهها، مدارس و حوزههای علمیه هستند و نباید از ظرفیتهای مردمی غفلت شود؛ دانشگاه و حوزه نیز رسالت ویژهای در تعمیق معرفت مهدوی و پاسخ به ابعاد دانشی این موضوع دارند.
وی با اشاره به مناسبتهایی همچون نیمه شعبان و نهم ربیعالاول گفت: برنامههای مرتبط با مهدویت باید با رویکردی ترکیبی، همافزا و اتحادمند طراحی شوند و این نگاه باید در تخصیص بودجه و برنامههای دستگاهها نیز نمود داشته باشد.
رئیس ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار افزود: اعزامهای تبلیغی نهادهای حوزوی با هماهنگی و همافزایی مطلوب در حال انجام است و ستاد باید موضوع مهدویت را بهصورت هدفمند در این اعزامها وارد کند.
وی تأکید کرد: مصوبات ستاد باید به مدیران ارشد دستگاهها منتقل شود تا برنامههای کلان سال آینده با اولویتبندی دقیق، نگاه عملیاتی و توجه ویژه به نسل جوان، دانشآموزان، دانشجویان و بانوان تدوین شود.
اعرافی در پایان با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی موضوع مهدویت اظهار کرد: این موضوع میتواند بهصورت جهانی تبیین شود و فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگ مهدویت در سطح فراملی فراهم کند.
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