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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

حضور نمایندگان رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز ️

حضور نمایندگان رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز ️

همزمان با سالروز میلاد حضرت اباالفضل‌العباس‌ علیه‌السلام و روز جانباز، ۱۳ هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر انقلاب، با حضور در منازل جانبازان، از آنها تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز میلاد حضرت اباالفضل‌العباس‌ علیه‌السلام و روز جانباز، ۱۳ هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، با حضور در منازل جانبازان، از این جانبازان سرافراز و خانواده‌های آنان تجلیل کردند.

️ تعدادی از این هیئت‌ها با حضور در برخی بیمارستان‌ها از جانبازان اغتشاش‌ها و عملیات تروریستی اخیر نیز عیادت کردند. ️

نمایندگان اعزامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ضمن گفت‌وگو با جانبازان، در جریان دغدغه‌ها و شرایط زندگی و درمان آن‌ها قرار گرفتند و از صبر و فداکاری این بزرگ‌ مردان قدردانی کردند. ️

حضور نمایندگان رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز ️

سرپرستی هیئت‌های اعزامی رهبر انقلاب را حجج‌اسلام والمسلمین آقایان «محسن قمی»، «محمدحسن رحیمیان»، «سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد»، «محمد جواد علی اکبری»، «سید رمضان موسوی مقدم»، «سید علی قاضی‌عسکر»، «علی شیرازی»، «عباسعلی اختری»، «محمد قمی»، «سید رضا تقوی»، «عبدالله حاجی صادقی»، «عباس محمد حسنی» و آقای «سید احمد موسوی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برعهده داشتند. ️

همچنین نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها به نمایندگی از رهبر انقلاب، امروز در منازل تعدادی از جانبازان حضور یافتند.

کد مطلب 6729890
محسن صمیمی

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